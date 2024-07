Zum Abschluss einer intensiven Trainingswoche beim ADMIRAL Bundesligisten WSG Tirol mussten sich die Mannen von Cheftrainer Philipp Semlic mit 2:4 (1:1) gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein geschlagen geben. Siehe auch Sommer-Vorbereitungsprogramm aller 12 Klubs.

"Es war grundsätzlich eine gute Woche mit einem guten Abschluss für uns"

Bei hochsommerlichen Temperaturen im Gernot Langes Stadion setzte es für die Grün-Weißen aus Wattens im dritten Vorbereitungsspiel auf die Saison 2024/25 eine 2:4-Niederlage gegen den FC Vaduz. Kapitän Valentino Müller vom Elfmeterpunkt (38‘) und Mahamadou Diarra per Kopf (58‘) erzielten dabei die Treffer für die Heimischen.



Philipp Semlic, Cheftrainer WSG Tirol: "Es war grundsätzlich eine gute Woche mit einem guten Abschluss für uns. Die Jungs haben heute nochmals 45 Minuten und eine intensive Vormittagseinheit in den Beinen. Wir haben in Kauf genommen, dass durch die müden Beine und den müden Kopf kleinere Fehler vorkommen. Aber alles in allem war die Woche in Ordnung."

WSG Tirol – FC Vaduz 2:4 (1:1)

WSG Tirol: Eckmayr (46‘ Schermer) – Sulzbacher (46‘ Ranacher) – Lawrence (46‘ Jaunegg) – Okungbowa (46‘ Gugganig) – Geris (46‘ Collins) – Müller (46‘ Üstündag) – Blume (46‘ Naschberger) – Taferner (46‘ Vötter) – Škrbo (46‘ Babic) – Anselm (46‘ Diarra) – Hinterseer (46‘ Forst)



Testspiel

05. Juli 2024 | 14:00 Uhr

Tore: 1:1 Müller (38‘), 2:2 Diarra (58‘) ; 0:1 Cavegn (4‘), 1:2 Emini (54‘), 2:3 Cavegn (78‘), 2:4 De Donno (84‘)

Gernot Langes Stadion, Wattens

100 Zuschauer:innen

Fotocredit: WSG Tirol/Hagleitner