Nach zweimaliger Führung remisiert ADMIRAL Bundesligist LASK im heutigen internationalen Testspiel gegen Dynamo Budweis 2:2 (2:1). Robert Zulj (9.) und Florian Flecker (30.) markieren im ersten Durchgang die Linzer Treffer. Siehe auch Sommer-Vorbereitungsprogramm aller 12 Klubs.

Taoui spielte mit dem LASK 2:2 im Testspiel gegen Dynamo Budweis.

Adil Taoui mit der ersten Torchance

Nach den Partien gegen ASKÖ Oedt (7:1-Sieg) und CFR Cluj (1:1) empfing der LASK Dynamo Budweis zum dritten Vorbereitungsspiel. Die erste Torannäherung fand Adil Taoui vor, dessen Flachschuss grätschte ein Verteidiger weg (7.). Augenblicke später glückte die Linzer Führung. Florian Flecker rauschte von links an und brachte die flache Hereingabe in den Sechzehner auf Robert Zulj, der das Kunstleder trocken ins lange Eck schob – 1:0 (9.). Drei Zeigerumdrehungen später waren es die Gäste, die mit viel Tempo über den linken Flügel kamen: Vincent Trummer fand Marcel Cermak auf Höher des Elfers. Dieser hatte bei der Ballannahme viel Platz und markierte den 1:1-Ausgleich (12.).

Der LASK war in den Anfangsminuten tonangebend und verzeichnete ein Ballbesitzplus. Florian Flecker münzte die spielerische Überlegenheit erneut in die Führung um. Mit einem wuchtigen Schuss aus spitzem Winkel unter die Querlatte stellte er sehenswert auf 2:1 für Schwarz-Weiß (30.). Im Gegenzug zeichnete sich Tobias Lawal mit einer Fußabwehr nach Abschluss von Petr Zika aus (31.). In der 37. rutschte Florian Flecker eine Lebersorger-Fanke über den Spann. Mit der Linzer Pausenführung ging es in die Katakomben des voestalpine Stadions.

Cheftrainer Darazs wechselte in der Pause auf vier Positionen. Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser in die Partie, verzeichneten den ersten Torabschluss durch Jakob Tranziska ans Außennetz (50.). In der 58. Spielminute glich Dynamo erneut aus. Eine abgefälschte Hereingabe spitzelte Samuel Sigut zum 2:2 über die Linie. Nach 59 gespielten Minuten tauschte der Linzer Trainer die restlichen Startelf-Protagonisten aus.

In der Offensive wurde der LASK im zweiten Durchgang erstmalig durch Lenny Pintor vorstellig. Sein Abschluss aus kurzer Distanz ging knapp daneben (65.). Im Folgenden plätscherte das Spiel dahin und fand primär im Mittelfeld statt. Für ein wenig Brisanz sorgte ein Fernschuss von Zdenek Ondrasek, bei dem sich der eingewechselte Nikolas Polster langmachen musste (82.). In den Schlussminuten versuchte der LASK noch den Siegtreffer zu markieren – ohne Erfolg. Somit trennen sich die Athletiker von Dynamo Budweis mit 2:2-Unentschieden.

LASK – Dynamo Budweis 2:2

voestalpine Stadion, Pasching; SR: Achim Untergasser

Tore: Zulj (9.), Flecker (30.); Cermak (12.), Sigut (58.)

LASK: Lawal (59. Polster) – Wimhofer (59. Stojkovic), Ziereis (59. Pursall), Smolcic (46. Peric) – Lebersorger (46. Bogarde), Jovicic (53. Safin), Berisha (53. Copado),

Flecker (46. Peker (63. Wanker)) – Zulj (53. Koné), Ljubicic (52. Usor), Taoui (46. Pintor). Trainer: Thomas Darasz.





Cheftrainer Thomas Darazs: „Speziell mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden, so stell ich mir unser Spiel in der Saison vor. Wir waren viel in der gegnerischen Hälfte, haben nach Ballverlusten schnell den Ball zurückerobert. In der zweiten Halbzeit haben wir nach den Wechseln kurz den Faden verloren. Die vielen jungen Spieler haben das Spiel dann wieder in unsere Richtung gedreht und Stabilität reingebracht.“

Der Test gegen Dynamo Budweis endet mit einem 2:2-Remis ⚽️ #ASKBUD pic.twitter.com/N8ON7e1qYZ — LASK (@LASK_Official) July 5, 2024

