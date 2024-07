In einem rein steirischen Testspiel standen sich am Freitagabend 2. Liga-Neuling ASK Voitsberg und der GAK 1902, seines Zeichens ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger, in der Weststeiermark gegenüber. In einem kurzweiligen, gefälligen Galopp im "Münzer Bioindustrie Sportpark" kamen die Fans vollends auf ihre Kosten, wurden zahlreiche offensive Momente kredenzt. Ein ruhender Ball unmittelbar vor dem Seitenwechsel brachte die Rotjacken auf Kurs: Benjamin Rosenberger zirkelte einen Freistoß von knapp außerhalb des 16-Meter-Raumes direkt in die Maschen, nach Wiederbeginn besorgte Atsushi Zaizen den 2:0-Endstand für die Messner-Mannschaft.

Der 28-jährige Abwehrspieler Benjamin Rosenberger ist nicht nur beim Verteidigen ein Leistungsträger beim Team von "Meistermacher" Gernot Messner, sondern bestach heute auch durch sein sehenswertes Freistoßtor. Nach dem klaren ersten Testspielsieg gegen den SC HERZ Pinkafeld bleiben die Roten auch weiterhin im "Vorbereitungsflow" im Vorfeld des Bundesliga-Comebacks - siehe auch Testspielübersicht.

ASK Voitsberg 0:2 (0:1) GAK 1902

Testspiel | Freitag, 5. Juli 2024 | Münzer Bioindustrie Sportpark Voitsberg | SR: Julian Schnur (2. Liga-Aufsteiger)

Tore: Rosenberger (45.+5, Freistoß), Zaizen (51.).

Startelf ASK Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Stefan Sulzer, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Reality Arase Asemota, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Martin Krienzer, Lukas Sidar, Elias Jandrisevits

Startelf GAK 1902 (1. HZ): Jakob Meierhofer, Yannick Oberleitner, Murat Satin, Daniel Maderner, Marco Perchtold, Jacob Michael Italiano, Marco Sebastian Gantschnig, Benjamin Rosenberger

Startelf GAK 1902 (2. HZ): Juri Kirchmayr, Yannick Oberleitner, Christian Lichtenberger, Thomas Schiestl, Marco Sebastian Gantschnig, Thorsten Schriebl, Michael Lang, Moritz Eder, Atsushi Zaizen, Wilhelm Vorsager, Michael Cheukoua

Wir gewinnen das Testspiel in Voitsberg! 💪🏻 #grazerak #ASKGAK pic.twitter.com/ArnMrynI22 — GAK 1902 (@grazerak) July 5, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos