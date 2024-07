Was für ein tolles Erlebnis für die kleinen und großen Fans sowie die Protagonisten der Austria Klagenfurt. Beim „Tag der Offenen Tür“ am Samstag präsentierten sich die Kärntner Violetten ihren Anhängern zum „Anfassen“, gewährten tiefe Einblicke in das Vereinsleben beim ADMIRAL Bundesligisten und zeigten im Rahmen eines Showtrainings samt Match gegen die 2. Mannschaft aus der Kärntner Liga erstmals ihre Trikots für die Saison 2024/25.

„Es ist schön zu sehen, wie unser Klub in den zurückliegenden Jahren gewachsen ist"

„Es ist schön zu sehen, wie unser Klub in den zurückliegenden Jahren gewachsen ist und dass er auch wieder eine Anziehungskraft entwickelt hat. Die Austria-Familie wird immer größer und dieser Zusammenhalt zeichnet uns aus. Es war eine tolle Veranstaltung und der Dank gilt allen Beteiligten, die in der Planung, Organisation und Umsetzung großes Engagement gezeigt haben“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Neben einem bunten Programm, unter anderem mit Führungen durch das Wörthersee-Stadion samt Kabinen und Innenbereich, waren die Fans in erster Linie daran interessiert, die neuen Spieler kennenzulernen. Mit Tormann Simon Spari, den Verteidigern Niklas Szerencsi und Jonas Kühn, den Mittelfeldspielern Tobias Koch, Philipp Wydra und Min Young Lee sowie den Angreifern Ben Bobzien, David Toshevski und Laurenz Dehl stellten sich neun Zugänge vor.

Der Höhepunkt des Geschehens am Platz war ein Trainingsspiel des Bundesliga-Teams in den violetten Heimdressen gegen die Austria II in den grauen Auswärtshemden, die am Samstag erstmals gezeigt wurden. Eine Randnotiz: Das Team von Peter Pacult gewann die Partie im Karawankenblick-Stadion über 2 x 20 Minuten nach Toren von Nicolas Binder, Christopher Cvetko und Bego Kujrakovic sowie Naldinho für die Mannschaft von Trainer Rolf Landerl mit 3:1.

Nächsten Mittwoch erster Härtetest gegen Europa League-Teilnehmer

Nach lockeren Erfolgen über den Drittliga-Aufsteiger SK Treibach (10:0) und den Fünftligisten FC Hermagor (10:1) steht am Mittwoch (17.30 Uhr) der erste Härtetest der Sommer-Vorbereitung am Plan: Im Stadion Wildon in der Südsteiermark treffen die Waidmannsdorfer auf den serbischen Europa-League-Teilnehmer TSC Backa Topola. Am 13. Juli (17 Uhr) geht’s dann am SAK-Platz in Welzenegg gegen den FC Koper (1. Liga Slowenien).

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Kuess