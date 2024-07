Der FC Red Bull Salzburg gewinnt das zweite Testspiel der laufenden Vorbereitung beim West-Regionalligsten SV Kuchl nach einer fulminanten zweiten Hälfte klar mit 8:1 (2:1). Die Treffer für dem Vizemeister erzielen Karim Konate (5), Roko Šimić (2) und Amankwah Forson. Siehe auch TESTSPIELE Sommervorbereitung.

Präsentiert sich bereits wieder in Torlaune: Der ADMIRAL Bundesliga-Torschützenkönig der abgelaufenen Saison Karim Konaté (l.)

Blitzstart: Torreigen nach bereits 16 Sekunden eröffnet

Anlässlich ihres 70-Jahre-Jubiläums vergaben die Hausherren zu Beginn erst einmal ein Gastgeschenk, das zu einem Blitzstart der Roten Bullen führte. Roko Šimić presste direkt nach dem Ankick den Kuchler Goalie an und blockte dessen Abschlag nach 16 Sekunden zum 1:0 ins Tor. Noch in der Anfangsphase gelang es dem Regionalligisten allerdings, die Führung zu egalisieren: Ex-Akademie-Spieler Marco Hödl vollendete einen schnellen Konter zum 1:1-Ausgleich (9.), ehe Roko Šimić den Vorsprung nach 15 Minuten per Elfmeter wiederherstellte.

In der Folge suchten Nene & Co. immer wieder die Lücke in der gegnerischen Defensive, doch die gut organisierte und über Konter durchaus gefährliche Hofer-Elf hielt dagegen, sodass es beim 2:1-Halbzeitstand blieb.

Zehn Neue mit Seitenwechsel - 14-Minuten-Hattrick Konaté

In Hälfte zwei schickte RBS-Neocheftrainer Pep Lijnders eine neu formierte Elf aufs Feld (einzig Nene blieb vorerst) und sah, wie seine Mannen in den zweiten 45 Minuten noch sechs Treffer drauflegten. Mit Fortdauer der Partie brachten die Roten Bullen vermehrt sehenswerte Ballstafetten auf das Kuchler Grün und setzten dabei vor allem Stoßstürmer Karim Konaté prächtig in Szene: Der BL-Torschützenkönig der letzten Saison steuerte mit einem Fünferpack die Treffer drei, vier, fünf, sechs und acht bei. Dazwischen trug sich Amankwah Forson mit dem zwischenzeitlichen 7:1 in die Torschützenliste ein.

The Karim Konate show 🔥#RBSSVK 🔴⚪ pic.twitter.com/XgWoYTYscY — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) July 6, 2024

SV Kuchl – FC Red Bull Salzburg 1:8 (1:2)

FC Red Bull Salzburg: Krumrey (46. Hamzic); Van der Brempt (46. Dedic), Piatkowski (46. Baidoo), Wallner (46. Blank), Terzic (46. Guindo); Capaldo (46. Kameri), Kawamura (46. Diambou), Gloukh (46. Kjaergaard); Daghim (46. Forson), Simic (46. Konate), Nene (61. Diakite)

Tore: Hödl (9.) bzw. Simic (1., 15./FE), Konate (54., 64., 67., 82., 88.), Forson (87.)

„Ich bin ein glücklicher Trainer!“

FC Red Bull Salzburg-Neo-Cheftrainer Pepijn Lijnders: „Da waren heute ein paar richtig gute Sachen dabei! Unser hohes Pressing war wieder top – wir haben zwei Mal getroffen, indem wir den Goalie angerannt sind. Unser Offensivspiel und wie wir den Ball von hinten heraus nach vorne bringen, muss noch besser werden. Die Burschen sind aber natürlich auch müde, wir hatten schließlich sieben Einheiten in den vergangenen vier Tagen. Aber alles in allem: Unsere beiden Teams haben 45 Minuten gespielt, ohne Verletzungen – ich bin ein glücklicher Trainer!“

Innenverteidiger Samson Baidoo: „Kuchl hat vor allem gegen den Ball gut gearbeitet und es wirklich gut gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir aber gezeigt, wie zwingend wir vor dem Tor sein können. Es war auch wichtig für uns, dass wir ins Toreschießen gekommen sind. Jetzt werden wir im Trainingslager weiter an unseren Abläufen arbeiten – klar ist das anstrengend, aber auch gut so.“

WAS MAN SONST NOCH WISSEN SOLLTE:

Nicht dabei waren heute Janis Blaswich, Mads Bidstrup, Fernando, Lucas Gourna-Douath, Leandro Morgalla, Bryan Okoh, Alexander Schlager, Oumar Solet und Moussa Yeo (alle verletzt bzw. angeschlagen) sowie die EM-Teilnehmer Strahinja Pavlovic, Petar Ratkov und Luka Sucic.

Mit Adam Daghim, Gaoussou Diakite, Salko Hamzic und Lukas Wallner kamen vier Youngsters des FC Liefering zum Einsatz, die ebenso wie Soumaila Diabate, Oliver Lukic, John Mellberg und Valentin Oelz auch im Trainingslager mit dabei sein werden.

Für die Roten Bullen geht es nun direkt weiter ins 11-tägige Trainingscamp nach Saalfelden.

Forson Amankwah in the mix with a goal today 🤩🇬🇭pic.twitter.com/6ia0qCdvmy — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) July 6, 2024

