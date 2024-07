Das erste von insgesamt zwei Vorbereitungs-Spielen des SK Rapid im Zuge des einwöchigen Trainingscamps in Freistadt im oberösterreichischen Mühlviertel ging heute Nachmittag in Bad Leonfelden über die Bühne. Die Elf von Cheftrainer Robert Klauß (Foto) unterlag dabei dem tschechischen Traditionsverein Slavia Prag mit 0:3 (0:1). Siehe auch Testspiele Sommervorbereitungsprogramm der ADMIRAL Bundesligisten.

Isak Jansson verpasst Ausgleich: Außennetz

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war es der tschechische Vizemeister, welcher das erste Tor in Person von Daniel Fila erzielen konnte (18.). Die beste grün-weiße Torchance in den ersten 45-Spielminuten hatte Isak Jansson, nach sehenswerter Ballmitnahme traf der schwedische Außenbahnspieler nur ins Außennetz. Mit einem 0:1 Rückstand ging es in die Pause!

Zur zweiten Spielhälfte wurde zur Gänze durchgewechselt – elf neue, vor allem junge Spieler kamen für den zweiten Durchgang. Den besseren Start erwischte Slavia Prag, die in der 56. Minute durch Lukas Vorlicky auf 2:0 erhöhten.

Letzte halbe Stunde Rapid in Überzahl

Nur kurz darauf hatte Jovan Zivkovic die große Chance auf den Anschlusstreffer, scheiterte mit seinem Abschluss am Keeper der Tschechen. Die letzte halbe Stunde agierten die Hütteldorfer nach einem Platzverweis für Slavia Prag in Überzahl, daraus konnte aber kein Profit geschlagen werden. Kurz vor Schluss erhöhten die Tschechen durch Stepan Chaloupek auf 3:0. Somit endete das erste von zwei Testspielen im Trainingslager mit einer 0:3 Niederlage!

SK Rapid : Slavia Prag 0:3 (0:1)

Bad Leonfelden

Tore: 0:1 Daniel Fila (16.), 0:2 Lukas Vorlicky (56.); 0:3 Stepan Chaloupek (87.)

Rapid mit:

1. Halbzeit: Gartler; Oswald, Cvetković, Raux-Yao, Auer; Kaygin, Sangarè, Grgić, Jansson; Burgstaller Dursun

2. Halbzeit: Haas; Vincze, Hofmann, Gröller, Demir; Zivkovic, Sattlberger, Guèye, Bajlicz; T. Heldl, Bischof

Schlusspfiff im Testspiel gegen Slavia Prag!

⏱️ FT‘ | ℹ️ SK Rapid 0:3 Slavia Prag |#SCR2024 — SK Rapid (@skrapid) July 6, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at