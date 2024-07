Im 8:1-Testspielsieg des FC Red Bull Salzburg beim West-Regionalligisten SV Kuchl - wir berichteten - standen mit dem 20-jährigen Chiemseer Jonas Krumrey und dem erst 17-jährigen Salzburger Salko Hamzić jeweils eine Halbzeit zwei Youngster zwischen den Pfosten. Als Einser-Goalie gilt ÖFB-Keeper Alexander Schlager, der nach Knieverletzung an seinem Comeback arbeitet. Als "Backup" wurde Janis Blaswich auf Leihbasis von RB Leipzig verpflichtet. Der 33-jährige Deutsche zog sich jedoch eine Schultergürtelverletzung zu und fällt ebenfalls aus. Doch es scheint Entwarnung zu geben beim 1,93 Meter-Mann. Denn...

Zwei Torhüter-Generationen im Training beim FC Red Bull Salzburg: Der 33-jährige Janis Blaswich (l.) und der 17-jährige Salko Hamzić bei einer der ersten gemeinsamen Übungseinheiten Ende Juni, als der Leipzig-Leih-Keeper noch nicht verletzt war.

Blaswich in zwei Wochen wieder fit?

...wie "SALZBURG24" heute nach dem Testspiel der Roten Bullen in Kuchl berichtet, geht RB-Neo-Chefcoach Pepijn Lijnders bei Blaswich von einer Ausfallzeit von zwei Wochen aus. Wodurch der in der Jugend vom VfL Borussia Mönchengladbach ausgebildete Torhüter rechtzeitig am 6./7. August für den Einstieg der Mozartstädter in der 3. Runde der UEFA Champions League-Qualifikation wieder fit sein könnte (Gegner wird am Montag, 22. Juli, ausgelost).

Durch die Reha von Schlager & Blaswich hat der FC Red Bull Salzburg aktuell mit dem Bayern Jonas Krumrey nominell nur einen einsatzfähigen Torhüter im Kader. Der 1,93 Meter große Goalie absolvierte bisher 57 Zweitliga-Einsätze für RBS-Kooperationspartner FC Liefering, doch noch keine Pflichtpartie für den Vizemeister.

Ankunft im Trainingslager in Saalfelden 📍 pic.twitter.com/BYJm6QnY3k — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 6, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty