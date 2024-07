Zum Auftakt des einwöchigen Sommer-Trainingscamps, das den SK Rapid nach fünf Jahren mal wieder nach Österreich (6. – 13. Juli in Freistadt), absolvierten die Hütteldorfer ein Testmatch in Bad Leonfelden gegen den tschechischen Traditionsverein Slavia Prag und unterlagen dabeim mit 0:3 (0:1) - wir berichteten. Cheftrainer Robert Klauß, für den es die erste Vorbereitung in eine ADMIRAL Bundesliga-Saison mit den Grün-Weißen ist, äußerte sich hernach. Siehe nachfolgende STATEMENTS und auch das Testspiele Sommervorbereitungsprogramm der ADMIRAL Bundesligisten.

"...da hat uns der Gegner den Schneid abgekauft in vielen Situationen"

SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß über...

...die 0:3-Testspielniederlage gegen Slavia Prag: "Ein sehr guter Gegner, der uns extrem gefordert hat. Ich würde das Fazit zweiteilen, auch weil wir in der ersten und zweiten Halbzeit schon mit unterschiedlichen Mannschaften gespielt haben. In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit ein paar guten Momenten für uns, wo uns ein bisschen der Zug zum Tor gefehlt hat. Wir haben dann ein unglückliches Gegentor kassiert, wo wir nicht gut verteidigen. Etwas ärgerlich, dass wir dann mit 0:1 in der Halbzeitpause sind. Das müssen wir ausgeglichen gestalten.

Die zweite Halbzeit waren extrem viele junge Spieler auf dem Platz. Da hat man dann schon gesehen, dass körperlich was gefehlt hat. Da hat uns der Gegner den Schneid abgekauft in vielen Situationen. Wir haben es da einfach nicht geschafft, richtig durchsetzungsstark zu sein und deswegen auch verdient noch die zwei Gegentore kassiert."

...dass zweite Halbzeit fast SK Rapid II war, verstärkt mit Hofmann & Sattlberger: "Es geht ja darum, dass alle Jungs Spielzeit bekommen und sich präsentieren können. Vor allem auch Wettkampfhärte bekommen. Deshalbe war es wirklich ein guter Test. Jetzt haben wir eine Woche Zeit im Trainingslager, um genau an den Dingen zu arbeiten, die uns heute aufgefallen sind.

Da wurden ein paar Sachen aufgezeigt, die gut sind. Deswegen war es alles in allem ein gelungener Test. Wir hätten uns natürlich über ein positives Ergebnis gefreut. Aber im Endeffekt haben wir noch etwas Zeit, um daran zu arbeiten."

...erste Eindrücke vom Trainingscamp: "Platz, Hotel, Kraftraum haben wir uns natürlich alles angeschaut. Super Bedingungen. Neues Hotel. Der Trainingsplatz sah richtig gut aus. Alle freundlich, alle nett, Essen hat geschmeckt. Wir freuen uns jetzt auf eine gute Woche unter guten Bedingungen."

"Schwerpunkt ist das Spiel gegen den Ball"

...welche Prioritäten in Trainingscamp-Woche: "In der Woche haben wir die höchste Intensität in der Vorbereitung und gehen in die dritte Woche rein. Schwerpunkt ist das Spiel gegen den Ball. Dass wir im Pressing scharf sind und gut das Tor verteidigen. Dass wir Bälle erobern. Das sind die Schwerpunkte. Wir haben uns jetzt zwei Wochen mit dem Spiel mit Ball beschäftigt.

Mit der Spieleröffnung, Spielaufbau, weil wir schon ein paar neue Spieler haben. Heute hatten wir eine neue Innenverteidigung auf dem Platz. Jetzt geht es darum, intensiv zu sein, Duelle zu bestreiten. Weil das hat uns heute noch gefehlt wie wir gesehen haben. Daran werden wir jetzt arbeiten."

...die noch fehlenden EM-Fahrer Hedl & Matthias Seidl sowie Neuzugang Bolla: "Die hatten natürlich ganz wenig Pause bzw. Bolla gar nicht. Deswegen haben sie jetzt noch eine Woche frei bekommen und steigen dann nach dem Trainingslager am Montag wieder bei uns ein. Dann haben sie noch eine Woche bis zum AC Milan-Spiel und wir werden schauen, ob es dann miteinander passt. Damit wir uns da gut einspielen."

"Louis hatte eine kleine Verletzung, Christoph einen Infekt"

...Rückkehrer Louis Schaub, Christoph Lang und Roman Kerschbaum, die im Testspiel nicht im Einsatz waren: "Louis hatte eine kleine Verletzung aus der ersten Woche im Training davongetragen. Nichts Schlimmes. Aber er ist erst seit zwei Tagen wieder im Training. Das Testspiel wäre für ihn zu früh gekommen. Jetzt hat er eine Woche Zeit wieder komplett mit der Mannschaft zu trainieren und wird dann nächstes Wochenende hoffentlich erstmals spielen.

Christoph Lang hatte einen Infekt, war krank und hat heute das erste Mal wieder trainiert. Er wird dann morgen auch einsteigen komplett mit der Mannschaft. Bei Roman Kerschbaum ist es so, dass wir heute einfach anderen Spielern die Zeit gegeben haben zu spielen. Und gerade den jungen Spielern Zeit geben wollten, zu spielen. Damit wir sie mal auf diesem Niveau sehen. Wir werden dann in der Trainingslager-Woche schauen."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at