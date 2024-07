Nach dem 1:1-Remis gegen den deutschen Drittligisten und Kultklub TSV 1860 München testete der FC Blau-Weiß Linz heute gegen den Mitte-Regionalligisten SV Wallern/St. Marienkirchen. Gespielt wurde in St. Marienkirchen/Polsenz. In seinem vierten Testspiel im Rahmen der Sommer-Vorbereitung auf die neues Saison 2024/25 setzte sich der ADMIRAL Bundesligist dank der Treffer von Kristijan Dobras (21.) und Conor Noß (49.) mit 2:0 durch. Das Spiel wurde aufgrund von Sturm und anstehendem Gewitter in der 80. Minute abgebrochen. Siehe auch Testspiele Sommervorbereitungsprogramm der ADMIRAL Bundesligisten.

„Aufgrund der Umstände kann ich die zweite Halbzeit sportlich nicht so bewerten"

SV Wallern vs. FC Blau-Weiß Linz 0:2

FC Blau-Weiß Linz: Lukse (Schmid 45')-Anderson (Schantl 45')-Tursch (Maranda 45')-Strauß (Moormann 45')-Pirkl (Ibertsberger 45')-Pasic-Dobras (Gölles 45')-Briedl-Seidl-Noß (Mitrovic 60')-Ronivaldo (Schmidt 60')

FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner (Foto): „Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften ein sehr gutes Testspiel. Wir wissen das Wallern eine sehr gute Regionalmannschaft ist, weswegen ich sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft war.

In der zweiten Halbzeit waren aufgrund von starkem Wind schwierige Umstände und das Spiel musste dann leider in der 80. Minute abgebrochen werden. Aufgrund der Umstände kann ich somit die zweite Halbzeit sportlich nicht so bewerten und nur über die erste Halbzeit sprechen und da war ich mit vielen Dingen sehr zufrieden."

Das nächste Testspiel findet am Freitag, 12. Juli, 18:00 Uhr, gegen den Zweitligisten FC Admira Wacker um Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger in der Datenpool Arena statt.

Wir gewinnen das Testspiel gegen SV Zaunergroup Wallern 💪🏼



🔵⚪️ Torschützen: Kristijan Dobras, Conor Noß pic.twitter.com/TzxZqD2rSV — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) July 6, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos