Vier Wochen vor dem ADMIRAL Bundesliga-Auftakt der Saison 2024/25 mit dem West-Duell gegen die WSG Tirol (Samstag, 3. August, 17 Uhr Ligaportal-LIVETICKER), gewann der CASHPOINT SCR Altach ein Testspiel bei ADMIRAL 2. Ligist SW Bregenz mit 2:1. Sommer-Neuzugang Oliver Strunz vom SK Rapid brachte die Rheindörfler früh in Führung, Juniors-Spieler Tamar Crnkic besorgte kurz vor Schluss den Siegtreffer. Siehe auch TESTSPIELE.

Oliver Strunz scort schon nach vier Minuten

SCRA-Coach Joachim Standfest probierte im vierten Test des Sommers einiges aus und brachte insgesamt 22 Akteure zum Einsatz. Unter anderem kam auch Luca Kronberger, der erst am Freitag seinen Vertrag unterschrieben hat, eine Halbzeit lang zu Zug. Passen mussten noch Gustavo Santos (angeschlagen), Lincoln (Aufbautrainining) und Mohamed Ouedraogo (kränklich).

Die Partie begann aus Sicht der Rheindörfler standesgemäß: Bereits in der 4. Minute erzielte Oliver Strunz das 1:0 für Altach. Fridrikas nutzte seine Schnelligkeit auf der linken Seite, legte zurück auf Fadinger, der den Ex-Rapidler mit viel Übersicht bediente. Die Sommer-Neuerwerbung musste nur noch aus kurzer Distanz einschieben.

Die Bregenzer wurden in der 10. Minute erstmals gefährlich, als eine Volleyabnahme von Krajl knapp am langen Pfosten vorbeistrich. Altach blieb jedoch offensiv aktiv und kam in der 17. Minute zu einer weiteren großen Chance. Lukacevic, der über die linke Seite allgemein sehr aktiv war, flankte auf Erkin Yalcin, der den Ball direkt nahm, aber am Fünfmeterraum entscheidend gestört wurde, sodass der Ball über das Tor ging.

In der 24. Minute initiierte Lukacevic erneut einen Angriff und fand Yalcin, dessen Schuss aus sechzehn Metern nur um Zentimeter das Ziel verfehlte. Drei Minuten später setzte Lukacevic eine Flanke auf den freistehenden Luca Kronberger, dessen Volleyabnahme ebenfalls knapp am Tor vorbeisegelte.

SW Bregenz drückt nach dem Ausgleich

Etwas "aus dem Nichts" kam dann der Bregenzer Ausgleich, als Lars Nussbaumer mit einem tollen Zuspiel Altach-Leihgabe Fetahu fand, der SCRA-Goalie Paul Piffer eiskalt überlupfte. In der Folge übernahmen die Bregenzer die Kontrolle und übten bis zur Halbzeit großen Druck aus. Stefanon zog über die linke Seite an und prüfte aus spitzem Winkel Paul Piffer, der zur Stelle war. Kurz darauf suchte Fetahu den mitgelaufenen Stefanon in der Mitte, der aus zehn Metern zum Abschluss kam, doch Piffer verhinderte mit einer starken Fußabwehr den Rückstand für Altach. Somit wurden beim Spielstand von 1:1 die Seiten gewechselt.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Joachim Standfest gleich neun Spieler aus, wiederum gehörte dem SCRA die erste Aktion. Gebauers scharfe Hereingabe wäre von Vojic beinahe ins eigene Tor befördert worden, der Ball strich nur hauchdünn über den Querbalken. Nach einer Stunde kamen auch die beiden Youngsters Felix Oberwaditzer und Samuel Mischitz ins Spiel, womit im Vergleich zur Startelf eine komplett neue Mannschaft auf dem Platz stand.

Tamar Crnkic traf dann Augenblicke später vermeintlich zum 2:1 für den SCR Altach, jedoch wurde das Tor wegen einer Abseitsstellung beim Abspiel von Christian Gebauer nicht anerkannt. Die Bregenzer kamen unter Mithilfe des SCRA wieder gefährlich vors Tor, als Oberwaditzer sich bei einem langen Ball verschätzte und Vucenovic den Raum öffnete. Vucenovic versuchte, SCRA-Goalie Ammar Helac zu überlupfen, zielte aber neben das Tor. Zwei Minuten später hatte Vucenovic erneut eine gute Chance, schoss aber aus zwölf Metern über das Altacher Tor.

Crnkic mit dem Siegtreffer

Der Siegtreffer gelang schließlich den Rheindörflern in Minute 84. Nuhiu setzte sich nach einem Gebauer-Schnittstellenpass gut durch und legte quer für Tamar Crnkic, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste.

Kurz vor Schluss, in der 88. Minute, hatte Bahloul noch eine hundertprozentige Torchance auf dem Fuß. Nach einem idealen Querpass von Jäger schob er den Ball aus drei Metern jedoch am Tor vorbei.

Season Opening am kommenden Samstag

Der SCRA gewinnt somit im 4. Testspiel zum zweiten Mal. Dass die Leistung noch Luft nach oben lässt, ist angesichts der intensiven Trainingswoche und der zahlreichen personellen Rochaden hingegen wenig überraschend. Einen weiteren Schritt nach vorne wollen die Altacher am kommenden Samstag machen, wenn im Rheindorf das große Season-Opening samt Testspiel gegen GC Zürich steigt.

Los geht’s im Schnabelholz bereits ab 14 Uhr mit einem Elfmeterturnier. Um 17:30 Uhr steigt der Test gegen GC, wobei sich auch zahlreiche der befreundeten Schweizer Fans angekündigt haben. Im Anschluss wird die Mannschaft im Stadion präsentiert, ehe das Season Opening mit Livemusik von 6feet2 abgerundet wird.

Schwarz-Weiß Bregenz vs. CASHPOINT SCR Altach 1:2 (1:1)

Samstag, 6.7.2024, 10:30 Uhr

Immo Agentur Stadion, Bregenz

Torfolge: 0:1 Strunz (4.), 1:1 Fetahu (33.), 1:2 Crnkic (84.)

SCR Altach (1. Halbzeit): Piffer; Lukacevic, Gugganig, Estrada, Ingolitsch; Bähre; Fadinger, Kronberger; Strunz, Yalcin, Fridrikas

SCR Altach (2. Halbzeit): Helac; Lukacevic (60. Mischitz), Gugganig (60. Oberwaditzer), Koller, Milojevic, Gebauer; Jäger, Demaku, Bahloul; Nuhiu, Crnkic.

