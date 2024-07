Er wurde am 28. September 2001 in Ehenbichl/Tirol geboren und in der Jugend vom FC Red Bull Salzburg und der Salzburger AKA fußballerisch ausgebildet, ist aktuell bis Sommer 2025 beim slowenischen Erstligisten NK Olimpija Ljubljana unter Vertrag, doch womöglich bald in der ADMIRAL Bundesliga beim Vorjahres- Überraschungs-Fünften TSV Egger Glas Hartberg: Mateo Karamatić. Laut Salzburger Nachrichten werden die Oststeirer den 22-jährigen Innenverteidiger unter Vertrag nehmen.

Mateo Karamatić (r.) hier gegen Baris Alper Yilmaz im vergangenen August mit Nk Olimpija Ljubljana im Rückspiel in der 3. Runde der Champions League-Quali bei Galatasaray Istanbul, das mit 0:1 verloren wurde, nachdem der slowenische Double-Gewinner bereits eine Woche zuvor beim Hinspiel daheim mit 0:3 unterlegen war.

Seit Sommer 2022 bei NK Olimpija Ljubljana

Bisher gibt es in diesem Sommer zehn Neuzugänge beim TSV Hartberg, plus Elias Scherf und Jürgen Lemmerer, den beiden Rückkehrern nach Leihe an Zweitligist SKU Amstetten. Kommt nun auch Mateo Karamatić, der dem Vernehmen nach bereits ein Probetraining bei den Blau-Weißen absolviert hat. Der Innenverteidiger heuerte im Juli 2022 bei NK Olimpija Ljubljana an und gewann mit den Slowenen sogleich das Double. Zuvor spielte der junge Österreicher nach seiner Zeit im Nachwuchs beim FC Red Bull Salzburg und der AKA Salzburg in der Regionalliga West für den USK Anif spielte.

In der abgelaufenen Saison kam der 1,87 Meter große Abwehrspieler nur zu 14 Einsätzen in der Liga und stand im Herbst im Kader in der UEFA-Champions League-Quali des Klubs, der in der 3. Runde an Galatasaray scheiterte, sowie im Europa League-Playoff und hernach der Conference League-Gruppenphase. In zwei Spielzeiten stehen für den Linksfuß wettbewerbsübergreifend gesamt 45 Pflichtpartien (je ein Tor und Assist) für Olimpija zu Buche.

Am Ende einer anstrengenden Trainingswoche stand heute in Selzthal noch ein Testspiel auf dem Programm. Gespielt wurde 3x40 Minuten.



TSV Egger Glas Hartberg - SV Lafnitz 2:3



TSV Tore:

1:2 Amadin (47.)

2:3 Fillafer (98.)#preseason #htbsvl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/wffNtec335 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) July 6, 2024

