Er weckt seit längerem Begehrlichkeiten internationaler Klubs und ist nach seinen Top-Leistungen für den FC Red Bull Salzburg eine "heiße Aktie" aus dem Bullen-Stall auf dem Transfermarkt: Amar Dedić. Für den 21-jährigen, 13-fachen bosnischen Nationalspieler (geb.: 18.08.2002 in Zell am See) unterbreitet laut Journalist Ertan Süzgün (siehe nachfolgend "X") der türkische Meister Galatasaray Istanbul ein Angebot von sieben Millionen Euro. Bei den Salzburgern, mit denen sich der offensivstarke Rechtsverteidiger derzeit im Trainingscamp in Saalfelden befindet, hat Dedić noch Vertrag bis Sommer 2027.

Stürmischer Rechtsverteidiger und meist als Kapitän für den FC Red Bull Salzburg in der abgelaufenden Saison auf dem Feld: Leistungsträger Amar Dedić.

Mit 13 Jahren von Graz nach Salzburg

Amar Dedić begann mit dem Fußballspielen bei LUV Graz und fand dann über den Nachwuchs des SK Sturm Graz im Oktober 2015 in die AKA Salzburg U15. Über den FC Liefering folgte dann der stete Aufstieg und der Profivertrag beim FC Red Bull Salzburg. Nach einer einjährigen Leihe in der Saison 2021/2022 an den RZ Pellets WAC folgte die Rückkehr zu den Roten Bullen, wo sich der Bosnier zum Leistungsträger etablierte und in 70 Pflichtpartien sieben Treffer und acht Assists beisteuerte.

Außerdem wurde der Außenverteidiger wiederholt mit der Kapitänsverantwortung betraut. Wegen Wadenproblemen und zuvor einer Fußverletzung fiel der bosnische Nationalspieler allerdings in der abgelaufenen Saison im Frühjahr in der Meistergruppe fast gänzlich aus.

Hat Amar Dedić Ausstiegsklausel von 15 Mio. Euro?

Sein aktueller Marktwert beläuft sich mittlerweile bei 20 Mio. Euro (Stand Mai, Quelle: Transfermarkt.de). Da der Defensivakteur noch drei Jahre Vertrag beim FC Red Bull Salzburg besitzt, kann der Vizemeister Offerten für seinen Topspieler gelassen entgegensehen und wird eine derartige Ablösesumme von sieben Mio. Euro wohl inakzeptabel sein.

Laut dem türkischen Journalisten Burhan Can Terzi, der den Bericht seines Landsmannes über das Angebot bestätigt, gebe es allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro im Vertrag von Amar Dedić.

🟡🔴 Galatasaray, Salzburg forması giyen Amar Dedic için 7 milyon Euro resmi teklif yaptı.#yüzdeyüz pic.twitter.com/DAtDp1dbId — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) July 7, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL