Mit dem Meistergruppen-Hattrick und ihren stabilen Auftritten in der Saison 2023/24 eroberte die Austria Klagenfurt einmal mehr die Herzen vieler Fußball-Anhänger in Österreich: Die Violetten zählen in der Sympathie-Tabelle wie schon im Vorjahr zu den Top 5 aller Profiklubs der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga. Dieses Resultat ergab eine im Mai von der ÖFBL in Auftrag gegebene unabhängige Analyse des MARKET Markforschungsinstituts. Auf Rang 1 landete Double-Gewinner SK Puntigamer Sturm Graz, vor Vizemeister FC Red Bull Salzburg. Gefolgt von den beiden Linzer Klubs.

Die Austria-Akteure Sebastian Soto, Jannik Robatsch und Ben Bobzien erfüllen Autogrammwünsche.

"Zeigt, dass wir neben den sportlichen Erfolgen auch in Öffentlichkeitsarbeit richtigen Ton treffen"

„Das ist ein tolles Ergebnis und Ausdruck der großartigen Leistungen aller Beteiligten auf dem Rasen und auch drumherum. Es zeigt, dass wir neben den sportlichen Erfolgen auch in der Öffentlichkeitsarbeit den richtigen Ton treffen, die Menschen damit erreichen und mitnehmen. Man darf nicht vergessen, dass die Austria noch vor fünf Jahren überregional kaum Beachtung fand. Das ist eine herausragende Entwicklung“, sagt Präsident Herbert Matschek.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Sympathie-Werte der Austria im fünften Jahr hintereinander steigen. Bei der Analyse 2018 fanden die Waidmannsdorfer noch nicht statt, seither ging es von Saison zu Saison immer bergauf. Einen solchen Aufschwung kann im Übrigen keiner der anderen elf Klubs vorweisen, die in der abgelaufenen Bundesliga-Saison dabei waren.

Die Experten des MARKET Marktforschungsinstituts hatten im Auftrag der Liga zwischen dem 6. und 21. Mai 2024 im Rahmen von Online-Interviews 2300 Fußball-Interessierte im Alter von 16 bis 69 Jahren unter anderem dazu befragt, ob sie den Vereinen aus dem Oberhaus des österreichischen Fußballs positiv (von +5 bis +1) oder negativ (von -5 bis -1) gegenüberstehen. Daraus ergibt sich der sogenannte „Saldo“, die Differenz zwischen positiven und negativen Bewertungen.

Hier landet Kärntens Nummer eins im Vergleich mit der Konkurrenz auf dem fünften Rang. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der repräsentativen Umfrage sind 30 Prozent der Austria Klagenfurt gegenüber sehr positiv oder positiv eingestellt, 56 Prozent neutral und nur 14 Prozent negativ. Das macht unter dem Strich einen „Saldo“ von +7.

SK Sturm Graz: "Erfolg macht sexy"

In diesem Ranking schnitten nur vier Klubs besser ab. Dass "Erfolg sexy macht", zeigt Sturm Graz. Nach dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und ÖFB-Cup erreichten die Steirer einen Wert von +25. Auf das Podest schafften es zudem Red Bull Salzburg (+19) und der LASK (+16), den vierten Rang erreichte Aufsteiger Blau-Weiß Linz (+9).

Hinter den Klagenfurtern reihen sich in der aktuellen Sympathie-Tabelle der ADMIRAL Bundesliga laut MARKET-Analyse der SK Rapid und der TSV Hartberg (beide +6), der SCR Altach, die WSG Tirol, der diesjährige Absteiger Austria Lustenau und der Wolfsberger AC (alle +4) sowie als Schlusslicht Austria Wien (+3) ein.

Die Sympathie-Tabelle auf einen Blick:

SK Sturm Graz +25

2. Red Bull Salzburg +19

3. LASK +16

4. Blau-Weiß Linz +9

5. Austria Klagenfurt +7

6. SK Rapid +6

6. TSV Hartberg +6

8. SCR Altach +4

8. WSG Tirol +4

8. Austria Lustenau +4

8. Wolfsberger AC +4

12. Austria Wien +3

