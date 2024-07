Nach dem freiwilligen Abschied von Langzeit-Cheftrainer Thomas Silberberger und der Verpflichtung von Philipp Semlic als dessen Nachfolger, vermeldet die WSG Tirol mit der neuen Saison 2024/25 auch einen neuen Athletiktrainer mit Michael Öhlknecht. Der ADMIRAL Bundesligist baut seit Juni auf die Expertise des 29-jährigen Steirers (geb.: 15.12.1994).

Soll Valentino Müller & Co. für die neue Saison fit machen: Athletik-Trainer Michael Öhlknecht.

"Tapetenwechsel": Von AKA Steiermark/Sturm Graz nach Tirol

Bereits beim Trainingsauftakt Mitte Juni war mit Michael Öhlknecht ein neues Gesicht im Gernot Langes Stadion zu sehen. Nach dem Abgang von Andreas Gerg als Athletik- und Rehatrainer nach Ende der abgelaufenen Saison setzte sich der Sportwissenschafter aus Steiermark in einem Auswahlverfahren durch und wechselte schließlich von der Akademie Steiermark – Sturm Graz nach Tirol. Nach dem Bachelor Studium "Sport- und Bewegungswissenschaften" an der Universität Graz absolvierte der Murauer seinen Master in "High Performance Sport: Strength and Conditioning" an der Universidad Católica San Antonio de Murcia in Spanien.

Trotz seines jungen Alters kann der 29-Jährige bereits auf geballte Berufserfahrung zurückgreifen. Neben einem dreimonatigen Forschungspraktikum an der Vrije Universiteit in Brüssel war Öhlknecht als Jugend-Athletiktrainer bei den Graz Giants sowie beim TSV Egger Glas Hartberg tätig, ehe er bis zuletzt in einer Doppelfunktion als leitender Sportwissenschafter an der Akademie Steiermark – Sturm Graz sowie als Sportwissenschafter bei Strykerlabs fungierte.

ℹ Die WSG Tirol hat zeitgerecht die vakant gewordene Position des Athletiktrainers besetzt.



Nach dem Abgang von Andreas Gerg setzte sich Michael #Öhlknecht in einem Auswahlverfahren durch und wechselte von Graz nach Tirol.



📲 https://t.co/cc5wDIwHrv#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/AdftVU2kRS — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 8, 2024

Fotocredit: WSG Tirol/Hagleitner