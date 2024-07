Die vierte Woche der Sommervorbereitung ist angebrochen und die WSG Tirol empfing am Montagabend den letztjährigen UEFA Champions League-Achtelfinalisten FC Kopenhagen. Vor rund 350 Zuschauer:innen wusste die Semlic-Elf vor allem im ersten Durchgang zu überzeugen und hatte durch Neuzugang Lukas Hinterseer Chancen auf die Führung. Der gebürtige Kitzbüheler verzog allerdings knapp und so waren es die Dänen, die in der Folge die Schlagzahl erhöhten und nach Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause im zweiten Durchgang den 0:5-Endstand markierten. Siehe auch Testspielübersicht!

Wird vor dem ADMIRAL Bundesliga-Auftakt noch ein paar Feinjustierungen zu unternehmen haben: WSG Tirol-Trainer Philipp Semlic.

"...darf man nicht überbewerten"

Zwar wurde im vierten Probegalopp unter Cheftrainer Philipp Semlic kein Sieg auf dem grünen Rasen eingefahren, so gab es dennoch einen Tiroler Sieger: Fünfzig Prozent der Ticket- sowie Gastroeinnahmen der Fisch Gastro GmbH werden im Namen der WSG Tirol an eine Haller Charity-Aktion gespendet.



Philipp Semlic (Cheftrainer): "Das Resultat darf man nicht überbewerten. Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Schade war, dass wir zwei so einfache Gegentore bekommen haben und unsere Überlegenheit nicht in Tore ummünzen konnten. Gerade in der Ballbesitzphase war ich sehr zufrieden. So ein guter Gegner wie Kopenhagen zeigt dir dann aber auf, dass sie nicht viele Chancen für Tore brauchen. In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, dass sich gerade auch unsere jungen Spieler sehr weit nach oben strecken müssen. Für uns dennoch eine gute Erfahrung."



Aufstellung WSG Tirol: Stejskal – Sulzbacher (69‘ Collins) – Lawrence (69‘ Jaunegg) – Gugganig (46‘ Okungbowa) – Geris (46‘ Ranacher) – Müller (46‘ Üstündag) – Blume (46‘ Naschberger) – Taferner (69‘ Babic) – Diarra (46‘ Škrbo) – Anselm (46‘ Vötter) – Hinterseer (46‘ Forst)



WSG Tirol – FC Kopenhagen 0:5 (0:2)

Testspiel

08. Juli 2024 | 18:30 Uhr

Tore: 0:1 Larsson (41‘), 0:2 Claesson (45‘), 0:3 Chaikha (51‘), 0:4 Oskarsson (71‘), 0:5 Bidstrup (81‘)

Gernot Langes Stadion, Wattens

350 Zuschauer:innen

Deutliche Testspielniederlage gegen das dänische Aushängeschild FC Kobenhagen! 🔚#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/zmsEWPOwoU — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 8, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at