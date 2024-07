Nach fünf Jahren mit vier Meistertiteln und zwei Pokaltriumphen sowie 106 Pflichtpartien für den FC Red Bull Salzburg ist Schluss für Sékou Koïta bei den Roten Bullen. Der 24-jährige Torjäger aus Mali konnte sich laut Sky Sport Austria mit dem ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister auf keine Vertragsverlängerung einigen und wechselt nunmehr ablösefrei zum russischen Erstligisten ZSKA Moskau in die russische Premier League. Siehe auch Sommer-TRANSFERS.

43 Tore und 21 Torvorlagen in 106 Einsätzen für Rote Bullen

Sékou Koïta (Foto) erzielte in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend in 24 Einsätzen acht Tore und steuerte zwei Assists bei. In seinen gesamt fünF Spielzeiten für die Roten Bullen brachte es der 29-malige Nationalspieler von Mali (vier Tore) auf stolze 43 Tore und 21 Assists in 106 Pflichtpartien.

Im Winter 2018 kam der damals 18-Jährige aus Afrika nach Österreich, spielte zunächst ein Jahr bei RB Salzburg-Kooperationspartner FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga und wurde im Frühjahr 2019 an den RZ Pellets WAC verliehen. Nun zieht es den Linksfuß zu ZSKA Moskau, Tabellensechster der abgelaufenen Saison und sechsmaliger russischer Meister.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty