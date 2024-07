Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers Dejan Zukić bekannt. Der 23-jährige Serbe (geb.: 07.05.2001) kommt vom FK Vojvodina Novi Sad, wo der Rechtsfuß auch sämtliche Nachwuchsabteilungen durchlief, ins Lavanttal. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Österreichische Bundesliga ist tolle Herausforderung und perfekter nächster Schritt meiner Karriere"

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Mittelfeldstratege 44 Spiele, in denen ihm zwölf Treffer und sieben Vorlagen gelangen. Der ehemalige Nachwuchsteamspieler Serbiens brachte es in diversen Jugendauswahlen auf insgesamt 21 Einsätze für sein Heimatland.

Nun unterschreibt er in Wolfsberg einen Vertrag über drei Jahre und soll der Offensive der Wölfe Schwung verleihen.

WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer: „Ich freue mich sehr, dass der Transfer geklappt hat. Wir werden alles daransetzen, dass er so schnell wie möglich integriert wird und uns mit seiner Qualität weiterhelfen kann."

Dejan Zukić: „Ich freue mich sehr nun ein Teil der WAC-Familie zu sein. Die Österreichische Bundesliga ist eine tolle Herausforderung und der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere. Ich werde gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen alles daransetzen, dass wir in der kommenden Saison am internationalen Geschäft teilnehmen.“





