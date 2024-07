Am Freitag, den 19. Juli 2024, und damit rund eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im UNIQA ÖFB-Cup, empfängt die WSG Tirol den französischen Lique1- und Traditionsklub Olympique Lyon. Begleitet wird der Testspielkracher vom alljährlichen Saisoneröffnungsfest am Gelände des Gernot Langes Stadions in Wattens. Siehe auch Sommerfahrplan!

Für Matthäus Taferner und die WSG Tirol kommt es gegen Olympique Lyon, in der abgelaufenen Saison Tabellensechster der Lique 1, zu einem echten Härtetest und der Generalprobe für die Pflichtspiel-Saison 2024/25.

Neue Heimtrikots gegen Olympique Lyon präsentiert

Das Saisoneröffnungsfest am 19. Juli nähert sich in großen Schritten. Nach intensiver Planung und Vorbereitung wurde nun der Programmablauf fixiert. Bereits ab 14 Uhr startet das Kinder- und Familienfest, das durch Livemusik von den Stromlosen begleitet und von der Metzgerei Strasser verköstigt wird.

Ab 17 Uhr werden erstmals die Heimtrikots für die Saison 2024/25 präsentiert, ehe die Mannschaftsvorstellung rund um Cheftrainer Philipp Semlic über die Bühne geht. Nach dem hochkarätigen Testspiel gegen Olympique Lyon steht noch ein Meet & Greet mit Kapitän Valentino Müller & Co. am Programm.



Tickets (Vollzahler € 13; Ermäßigt € 10; Kinder bis inkl. 14 Jahren frei) können im Vorverkauf im Online-Ticketshop sowie in der Geschäftsstelle der WSG Tirol erworben werden. Darüber hinaus wird es am Spieltag geöffnete Tageskassen geben.

Das Saisoneröffnungsfest im Überblick:

ab 14 Uhr:



- Kinder- und Familienfest am Kunstrasengelände

- Verpflegung durch die Metzgerei Strasser & die Brauunion

- Livemusik von den Stromlosen

- Spielstationen für Kinder & PUMA Truck

- Merchandise-Verkauf

- Tombola mit tollen Preisen

-> Hauptgewinn: 1x Tagesfahrt zum Wolfgangseer Advent für 2 Personen & 1x Tagesfahrt zum Apfelfest in Natz-Schabs für 2 Personen präsentiert von Mair Reisen

ab 17:00 Uhr:



- Präsentation der neuen Trikots

- Mannschaftsvorstellung

ab 17:30 Uhr:



- Internationales Testspiel gegen Olympique Lyon

nach dem Spiel:



- Meet & Greet mit Kapitän Valentino Müller & Co.

🎫 Der Vorverkauf ist angelaufen: Ab sofort können Tickets für das Testspiel gegen @OL im Onlineshop sowie in der Geschäftsstelle erworben werden. Zusätzlich dazu wird es am Spieltag geöffnete Tageskassen geben.



Zu den Tickets ➡️ https://t.co/L0sMHOATAT#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/BZSwn59x1s — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 9, 2024

Fotocredit: WSG Tirol/Hagleitner