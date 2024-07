Der 19-jährige Innenverteidiger vom WAC wird die kommende Saison als Kooperationsspieler beim Zweitligisten SKU Amstetten verbringen und soll dort Spielpraxis sammeln.

In der abgelaufenen Saison kam der U19-Nationalteamspieler, der in zwei Kurzeinsätzen bereits sein Talent in der Bundesliga unter Beweis stellen konnte, hauptsächlich bei den Amateuren in der Regionalliga Mitte zum Einsatz. Nachdem Gruber erst vor wenigen Monaten seinen ersten Profivertrag bei den Wölfen unterzeichnete, soll nun in der 2. Liga der nächste Entwicklungsschritt folgen.

Foto: RIPU