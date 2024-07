Zwei Testspiele, beide siegreich (3:0 vs. SpVgg Unterhaching, 8:1 vs. SV Kuchl), hat der FC Red Bull Salzburg, der bis zum 17. Juli im Trainingslager in Saalfelden weilt, bereits absolviert im Rahmen der Vorbereitung auf die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 sowie den Pflichtspielauftakt im UNIQA-ÖFB-Cup (Fr., 26. Juli beim FC Dornbirn) und der 3. Runde der Champions League-Quali (6./.7. August). Zwei internationle Testspiele stehen im Juli für die Roten Bullen noch an. Wie der Vizemeister heute vermeldet, ist ein weiteres mit dem interessanten Duell gegen einen englischen Kultklub hinzugekommen.

"Vorhang zu". Die Generalprobe auf die erste Pflichtpartie der neuen Saison 2024/25 absolviert der FC Red Bull Salzburg am 20. Juli unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Noch drei Testspiele im Juli

Im fünften und letzten Probegalopp der Vorbereitung trifft der FC Red Bull Salzburg am Samstag, den 20. Juli 2024 ab 16:00 Uhr in der Red Bull Arena auf den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday. Die Begegnung gegen den 1867 (!) geründeten Kultklub ist nicht öffentlich.

Zuvor kommt es zu noch zu zwei weiteren Testspielen (mit Zuschauern!) am Samstag, den 13. Juli ab 15:30 Uhr gegen Sparta Prag (CZ) in St. Johann/Tirol und am Mittwochn, den 17. Juli ab 17 Uhr gegen den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka in Anif.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty