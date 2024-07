Verletzungspech beim FC Red Bull Salzburg während der Vorbereitung auf die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25. Wie der Vizemeister vermeldet, wird Sommer-Neuzugang Takumu Kawamura wegen einem Innenbandriss länger ausfallen.

Erst vor wenigen Wochen aus Japan nach Europa und Salzburg gekommen ereilt Takumu Kawamura (hier beim Testspiel am 6. Juli gegen den SV Kuchl) ein missglückter Start. Der am 28. August 1999 in Hiroshima geborene Mittelfeldspieler wird mehrere Monate ausfallen.