Auch dieses Jahr wurde in der Sommerpause wieder nach dem „Rapidler der (abgelaufenen) Saison“ gesucht. Heuer wurde die Wahl von den offiziellen Fanklubs des SK Rapid, der ADMIRAL Bundesligist um Cheftrainer Robert Klauß befindet sich derzeit im oberösterreichischen Freistadt im Traininscamp zwecks Saison-Vorbereitung, vorgenommen. Jeder konnte seine Top-3 übermitteln. Für Platz 1 gab es fünf, für Platz 2 drei und für Platz 3 einen Punkt.

Drei ÖFB-Team-EM-Teilnehmer auf den "Stockerlplätzen"

Erstmals fiel die Wahl auf einen Spieler, bei dem zum Zeitpunkt des Votings schon gewiss war, dass er in der neuen Saison nicht mehr im Rapid-Trikot auflaufen wird. Marco Grüll gewann klar vor seinem Salzburger Landsmann Matthias Seidl und Eigengewächs Leopold Querfeld, der in der Sommerpause bekanntlich zum 1. FC Union Berlin wechselte und somit so wie der frischgebackene „Rapidler der Saison 2023/24“ künftig in der Deutschen Bundesliga engagiert ist.

Marco Grüll ist der erste Spieler seit Steffen Hofmann (2003/04 und 2004/05) der diese Wahl mehr als einmal für sich entscheiden konnte, zuletzt gewann er in seiner grün-weißen Premierensaison 2021/22, dazwischen sicherte sich Guido Burgstaller als amtierender Torschützenkönig 2022/23 die Auszeichnung.

Der 26-jährige Pongauer Grüll absolvierte in der abgelaufenen Saison 39 Pflichtspiele, traf dabei 21-mal ins Schwarze und war damit der mit Abstand erfolgreichste Torschütze des SK Rapid.

In seinem wohlverdienten Urlaub mit der Nachricht überrascht, sagt Marco Grüll: „Ich freue mich sehr über diese Wahl, die eine besondere Auszeichnung für mich ist, da doch alle wissen, dass ich künftig zwar weiter für Grün-Weiß, aber nicht mehr für Rapid spielen werde. Ich danke allen, die für mich gestimmt haben und bin stolz, dass ich offensichtlich in so positiver Erinnerung bleibe. Meinen alten Mannschaftskollegen und der ganzen Rapid-Familie wünsche ich für die neue Saison viele Erfolge, ich werde aus Bremen die Daumen drücken.“

Die ersten und letzten via skrapid.at gewählten Rapidler der Saison:

2000/01: Dejan Savićević

2001/02: Roman Wallner

2002/03 und 2005/06: Helge Payer

2003/04 und 2004/05: Steffen Hofmann

2017/18: Stefan Schwab

2018/19: Mario Sonnleitner

2019/20: Taxiarchis Fountas

2020/21: Maximilian Ullmann

2021/22: Marco Grüll

2022/23: Guido Burgstaller

Gewählt von den offiziellen Fanklubs des SK Rapid: Der Rapidler der Saison 2023/24 ist Marco Grüll! 💚



Gratulation Grülli, und alles Gute in Bremen!



▶️ https://t.co/t9wtfQTCaI#skrapid #SCR2024 pic.twitter.com/y1sfGUqeok — SK Rapid (@skrapid) July 11, 2024

Fotocredit: SK Rapid