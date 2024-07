Der heuer am 31. Mai vom LASK als Transfer-Coup - siehe Ligaportal-Beitrag - vermeldete Neuzugang Jérôme Boateng (geb.: 03.09.1988) hat hernach hohe Wellen geschlagen. Läuft doch derzeit beim Rio-Weltmeister von 2014 noch ein Verfahren beim Landgericht in München - wir berichteten. Nunmehr hat sich LASK-CEO Siegmund Gruber dazu in den OÖN geäußert.

Siegmund Gruber (r.) gutgelaunt Ende Mai bei der Vertragsunterzeichnung mit Jérôme Boateng.

„Das ist ein Grundrecht und gilt für jeden. Auch einen Fußballweltmeister"

„Solange das Gericht keine Strafe ausspricht, die Herrn Boateng die Berufsausübung verunmöglicht, wird er bei uns Fußball spielen und seinem Beruf nachgehen. Daran wird bei uns auch nicht gerüttelt“, sagte Gruber. Gegen den 35-jährigen Berliner läuft derzeit in München ein Prozess wegen Beleidigung und Körperverletzung an seiner früheren Lebensgefährtin.

Im September 2023 hatte das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung Boatengs u.a. wegen Verfahrensfehlern aufgehoben und an das Landgericht München I zurückverwiesen. Im Oktober 2022 war der 76-fache deutsche Nationalspieler wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin in einem Karibik-Urlaub in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro – insgesamt 1,2 Mio. Euro – verurteilt worden.

Urteil im August erwartet

Gruber weiter in den OÖN: „Sollte sich Jérôme an diesem Abend etwas zu Schulden kommen haben lassen, wird das Gericht in München eine Strafe verhängen, die dem Verhalten angemessen ist. In einem Rechtsstaat gilt, dass nur Gerichte über Strafen entscheiden und wenn eine Strafe erfüllt ist, der Lebensweg in der Gesellschaft wieder fortgesetzt werden darf. Das ist ein Grundrecht und gilt für jeden. Auch für einen Fußballweltmeister.

Das bisherige Verfahren hat unsere Einschätzung bestätigt, dass es sich um eine Streitigkeit um Unterhalt und das Sorgerecht handelt – das Ganze auf dem Rücken der Kinder, wie auch die Richterin in München betont. Dass Jérôme Boateng seit 2015 das alleinige Sorgerecht hat, sagt für mich sehr viel aus."

Das Verfahren gegen Jérôme Boateng könnte sich noch länger hinziehen, wurden doch kürzlich erst zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Ursprünglich sollte am Freitag, den 19. Juli, der letzte Verhandlungstag sein, ein Urteil könnte im August fallen.

Der ADMIRAL Bundesliga-Dritte der abgelaufenen Saison startet am Samstag, den 3. August, beim TSV Egger Glas Hartberg (ab 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in die neue Spielzeit im Oberhaus. Am Freitag, den 26. Juli ab 18 Uhr, ist der LASK in der 1. Uniqa-ÖFB-Cup-Runde bei Regionalligist Union Gurten zu Gast.

Auftakt zur Nero Summer Series Upper Austria ⚽️

Unsere Athletiker empfangen den türkischen Rekordmeister @GalatasaraySK in der Raiffeisen Arena 😍

🎫 https://t.co/pBxKMdG6RJ

ℹ️ https://t.co/DXqmD06df1 #ASKGSK pic.twitter.com/K17S0yc3M6 — LASK (@LASK_Official) July 11, 2024

Fotocredit: LASK