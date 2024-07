Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2023/2024. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung neuerlich grandios war. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 2,8 (!) Millionen Stimmen abgegeben - Wahnsinn! Nun präsentieren wir die TOP 300 der beliebtesten Spieler.

Gewonnen hat Paul Urmann von ATSV W.E.B Auersthal aus der NÖ 1. Klasse Nord, der sich mit 17.343 Stimmen den Sieg holt. Rang zwei belegt Raphael Krenn von SV Gratwein-Straßengel aus der steirischen Gebietsliga Mitte (17.255). Über den dritten Platz darf sich David Miedl von SVU Murau aus der steirischen Unterliga Nord B freuen (17.231) - was für eine Dramatik! Nachfolgend werden die ersten 300 Spieler mit den meisten Stimmen aus ganz Österreich aufgelistet. Wir bitten die Spieler Urmann, Krenn und Miedl sich umgehend unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu melden. Ligaportal bedankt sich bei allen Spielern, Trainern, Funktionären und Fans für die rege Teilnahme!

Die Top-300-Spieler der Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 23/24 im Überblick: