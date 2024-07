Ein unterhaltsames Auftaktspiel der Nero Summer Series Upper Austria bekamen die 9230 Zuschauer in der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl heute Abend geboten. Dabei bezwang der ADMIRAL Bundesligist LASK bezwang dabei den türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul mit 3:2. Nach einem Eigentor der Gäste und einem Treffer von Lucas Copado sorgte Moussa Koné kurz vor Schluss für das Siegtor. Für die Gäste trug sich der 21-jährige Innenverteidiger Metehan Baltacı als "Doppelpacker", jeweils zum zwischenzeitlichen Ausgleich, in die Torschützenliste ein. Siehe auch Testspiele Sommer-Vorbereitung.

Fußball-Fest auf der Linzer Gugl am heutigen Donnerstagabend, samt Tor-Spektakel. Mit Happyend für Moses Usor und den LASK gegen den 24-fachen türkischen Meister Galatasaray. Der 22-jährige Nigerianer bereitete in der 85. Minute den 3:2-Siegtreffer der Linzer von Moussa Koné vor und spielte als einziger Athletiker über die komplette Spieldauer.

LASK mit zwei Sommer-Neuzugängen in Startelf

Der LASK startete mit zwei Neuzugängen ins Auftaktmatch der Nero Summer Series Upper Austria. Melayro Bogarde agierte in der 4-2-3-1-Grundformation als rechter Außenverteidiger, der 23-jährige Kroate Hrvoje Smolčić bildete gemeinsam mit Philipp Ziereis das Innenverteidiger-Duo. Die Gäste aus der Türkei verzeichneten in den Anfangsminuten ein leichtes Übergewicht, kamen aber nur einmal in Form eines Versuches von Sergio Oliveira, den Torhüter Tobias Lawal entschärfte, zum Abschluss. Auf der Gegenseite scheiterte Florian Flecker nach Idealpass von Robert Žulj an Keeper Günay Güvenc.

Die Linzer präsentierten sich speziell im eigenen Ballbesitz sehr mutig und spielfreudig, fanden vor allem in der Spieleröffnung und im Aufbau stets gute Lösungen, um sich der gegnerischen Pressingversuche geschickt zu entziehen und freie Räume zu finden. Einen solchen entdeckte auch Žulj per perfektem Diagonalball in Richtung George Bello, dessen Hereingabe Galatasarays Leo Dubois unbeabsichtigt über die Linie drückte – 1:0 für den LASK nach 23 Minuten!

Auch im weiteren Verlauf des ersten Abschnittes bekamen die Zuseher ein sehr ansehnliches Spiel auf gutem Niveau geboten. Die beste Gelegenheit für die Gäste um den 50-jährigen Cheftrainer Okan Buruk fand Lucas Torreira mit einem abgefälschten Schuss an die Außenstange vor (38.).

Zwei Joker stachen: Siegtreffer im Finish

Auch nach dem Seitenwechsel, welchen die Linzer für einen Doppelwechsel nützten – Kevin Lebersorger und Sascha Horvath ersetzten George Bello und Robert Žulj – büßte das Match kaum etwas an Unterhaltung ein. Der türkische Rekordmeister verpasste zunächst durch Michy Batshuayi per Kopfball aus kurzer Distanz den Ausgleich, diesen holte Metehan Baltacı ebenfalls mit dem Haupt nach einer Freistoßflanke nach (56.).

Der LASK vermochte aber eine passende Antwort zu finden, einem Vierfachwechsel folgte nur Sekunden später durch den eben eingewechselten Lucas Copado der neuerliche Führungstreffer. Der 20-jährige Deutsch-Spanier verwertete einen optimalen Steckpass von Mittelstürmer Marin Ljubičić zum 2:1 (63.). Das ließen wiederum die Gäste nicht auf sich sitzen. Eine Flanke von Torschütze Baltacı segelte über Lawal und via Innenstange ins Netz und bescherte dem 21-jährigen, in Istanbul geborenen Innenverteidiger nach 71 Minuten seinen zweiten Treffer. Im Finish wurde noch einmal kräftig durchgewechselt, Moses Usor durfte als einziger LASK-Akteur über die gesamte Spielzeit ran, darüber hinaus hatten auch zahlreiche junge Spieler wie Enis Safin, Sammy Mohammad oder Brandon Pursall die Gelegenheit, um sich auf hohem Niveau zu beweisen. Fünf Minuten vor dem Ende hatten die LASK-Fans noch einmal Grund zum Jubeln: Nach einem langen Einwurf erzielte Moussa Koné (jubelnd auf dem Foto) den 3:2-Siegtreffer. "Haben uns gegen eine internationale Topmannschaft in vielen Phasen sehr mutig und spielfreudig präsentiert" LASK – Galatasaray Istanbul 3:2 (1:0) Donnerstag, 11.07.2024, Raiffeisen Arena Linz, Z: 9230, SR: Julian Weinberger/Wien. Torfolge: 1:0 Dubois (23./ET.), 1:1 Baltacı (56.), 2:1 Copado (63.), 2:2 Baltacı (71.), 3:2 Koné (85.). LASK: Lawal (77. Siebenhandl) – Bogarde (62. Mohammad), Ziereis (77. Stojković), Smolčić (62. Pursall), Bello (46. Lebersorger) – Jovičić (62. Safin), Berisha (62. Copado) – Flecker (77. Pintor), Žulj (46. Horvath), Usor – Ljubičić (77. Koné) Cheftrainer Thomas Darazs:

„Ich denke, dass wir mit dem heutigen Auftritt absolut zufrieden sein können. Wir haben gegen eine internationale Topmannschaft gespielt und uns in vielen Phasen sehr mutig und spielfreudig präsentiert. Von den Dingen, die wir uns im Training erarbeitet hatten, konnten wir bereits einiges umsetzen, speziell im eigenen Ballbesitz haben wir immer wieder gute Lösungen gefunden. Auch die jungen Spieler haben mit guten Leistungen weiter aufgezeigt. Dennoch ist uns bewusst, dass es ein Test war, weswegen wir das Spiel auch richtig einordnen können.“

