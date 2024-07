Nach der abgelaufenen Leihe im Frühjahr vom 21-jährigen Frans Krätzig bedient sich ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien wieder mal beim FC Bayern München. Und erneut einem Linksverteidiger. Wie die Veilchen vermelden, kommt der talentierte Matteo Pérez Vinlöf leihweise für die Saison 2024/25 vom deutschen Rekordmeister. Der 18-jährige Linksverteidiger feierte heuer im Mai sein Bundesliga-Debüt und wurde daraufhin im Juni erstmals ins A-Nationalteam von Schweden einberufen. Pérez Vinlöf war in der Vorsaison Stammspieler bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Siehe auich SOMMER-TRANSFERS.

"Debüt für Bayern und erste Einberufung in schwedisches Nationalteam haben sich im ersten Moment surreal angefühlt"

Matteo Pérez Vinlöf (geb. 18.12.2005 in Stockholm): "Für mich ist der Wechsel zur Austria ein guter Schritt in meiner Karriere, um bei einem starken Klub in einer wundervollen Stadt Erfahrung zu sammeln.

Das Debüt für die Bayern und die erste Einberufung in das schwedische Nationalteam haben sich im ersten Moment surreal angefühlt – wie ein Traum – jetzt freue ich mich darauf, mich in meiner ersten Saison in einer höchsten Spielklasse beweisen zu können."

Jugendvereine: Hammarby IF (-1/2022), FC Bayern München (1/2022-2023)

Dritter Transfer vom FC Bayern zur Austria in jüngster Vergangenheit

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Wir freuen uns, dass wir mit Matteo Pérez Vinlöf bereits den dritten Transfer vom FC Bayern zur Austria realisieren konnten, nachdem unsere Zusammenarbeit bei Chris Früchtl und Frans Krätzig zu großer Zufriedenheit aller Beteiligten abgelaufen ist. Nach den Abgängen von Manuel Polster und Frans Krätzig haben wir Handlungsbedarf auf der Linksverteidiger-Position gesehen.

Wir können Matteo bei Austria Wien die Möglichkeit bieten, Spielpraxis zu sammeln und sich damit weiterzuentwickeln. Wir gehen davon aus, dass er uns mit seiner Qualität bald helfen kann."

✍️ 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗣𝗲́𝗿𝗲𝘇 𝗩𝗶𝗻𝗹𝗼̈𝗳 𝘄𝗲𝗰𝗵𝘀𝗲𝗹𝘁 𝘇𝘂𝗿 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 💜



Austria Wien leiht den 18-jährigen Linksverteidiger Matteo Pérez Vinlöf für die Saison 2024/25 vom @FCBayern aus.



Servus & willkommen in Wien, Matteo! 👋#faklive

📸 @MrShaked pic.twitter.com/6KTUJvWDb1 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 12, 2024

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked