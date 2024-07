Er erzielte in 45 ADMIRAL Bundesliga-Einsätzen 14 Treffer für die WSG Tirol, ehe Nik Prelec nach seiner Leihe zu den Wattenern mit der abgelaufenen Saison zu seinem italienischen Stammverein Cagliari Calcio zurückkehrte. Doch der 23-jährige Stürmer scheint Österreichs Fußball-Beletage auch in der kommenden Spielzeit erhalten zu bleiben. Laut Sky steht der FK Austria Wien kurz vor der leihweisen Verpflichtung des Torjägers. Wie die „Krone“ weiß, hat der Slowene am gestrigen Donnerstag bereits den Medizincheck am Verteilerkreis absolviert.

Wird Nik Prelec in der bevorstehenden ADMIRAL Bundesliga-Saison seine Tore frenetisch im Dress der Wiener Violetten bejubeln? Für die WSG Tirol scorte der Slowene 14 Mal im Oberhaus.

Austria sicherte sich auch Kaufoption

Nik Prelec (geb.: 10. Juni 2001 in Maribor) wird damit ein weiteres Mal vom italienischen Erstligisten Cagliari Calcio in die ADMIRAL Bundesliga verliehen. In der vergangen Saison kehrte er als Leihspieler zur WSG Tirol zurück, wo er auch schon im Frühjahr 2022 spielte.

Die Austria habe sich dem Vernehmen nach auch bereits zusätzlich eine Kaufoption gesichert, die laut Transferexperte Fabrizio Romano bei bis zu zwei Millionen Euro liegt. Gleichzeitig soll Prelec auch einen neuen Vertrag bei Cagliari bis 2027 unterschrieben haben.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL