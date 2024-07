Was heute bereits prophezeit - siehe Beitrag - ist es nun amtlich: der FK Austria Wien verpflichtet Stürmer Nik Prelec. Wie die Veilchen vom Verteilerkeis in ihrer Klubaussendung soeben vermelden, wechselt der 23-jährige Slowene leihweise für ein Jahr mit Kaufoption von Serie-A-Klub Cagliari Calcio zu den Violetten. Der Angreifer spielte in der Vorsaison bereits auf Leihbasis in der ADMIRAL Bundesliga und erzielte für die WSG Tirol in 32 Spielen acht Tore und leistete fünf Assists. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS!

"War mit 16 Jahren schon in Gesprächen, zur Austria zu kommen"

Nik Prelec (geb.: 10. Juni 2001 in Maribor): "Ich kenne die Austria schon lange, da ich schon im Alter von 16 Jahren in Gesprächen war, hierher zu kommen - damals haben wir uns dann für den Weg nach Italien entschieden.

Ich habe sehr gute Eindrücke vom Klub gewonnen: Jetzt in den Gesprächen mit den Verantwortlichen, aber auch schon vorher als Gegner mit der WSG Tirol, die Stimmung der Austria-Fans im Stadion war immer außergewöhnlich. Ich möchte dem Team helfen und so viele Tore wie möglich schießen."

"Er bringt eine zusätzliche Facette in unser Offensivspiel"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Nik Prelec ist ein klassischer Mittelstürmer, der bei der WSG Tirol seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Er bringt eine zusätzliche Facette in unser Offensivspiel, wir sind überzeugt, dass er uns verstärken wird. Sollte er so einschlagen, wie wir es uns erhoffen, haben wir uns die Möglichkeit gesichert, ihn dauerhaft an die Austria zu binden."

Der ehemalige slowenische U21-Teamspieler wechselte im Sommer 2022 von Sampdoria erstmals nach Österreich und spielte bei WSG Tirol auf Anhieb eine starke Herbstsaison, woraufhin er ein halbes Jahr später im Winter zurück nach Italien zu Cagliari in die Serie A wechselte. Im Sommer 2023 wurde er wieder nach Tirol zurück verliehen.

