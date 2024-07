Er kam Ende August 2012 als damals 20-Jähriger vom FC Metz in die Mozartstadt, nutzte den FC Red Bull Salzburg als Sprungbrett, absolvierte 87 Pflichtpartien für die Roten Bullen (45 Tore, 32 Assists), um hernach den großen internationalen Durchbruch zu schaffen und über den FC Southampton beim FC Liverpool zu landen: Sadio Mané. Der im Sommer 2022 von den "Reds" für 32 Mio. zum FC Bayern München wechselte, dort jedoch eine glücklose Saison erlebte und nach nur einem Jahr im vergangenen August zu Saudi-Klub Al-Nassr ging. Und laut den Salzburger Nachrichten wieder nach Österreich wechseln möchte...

"Salzburg ist meine Heimat. Ich halte es keine zwei, drei Monate aus, ohne dort hinzufahren"

Obwohl der mittlerweile 32-jährige Stürmer noch einen Vertrag beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr bis 2026 habe, könne er schon 2025 zu RB Salzburg zurückkommen. Es wäre die Rückkehr zu dem Klub, bei dem er den Durchbruch schaffte.

Laut der Sport Bild hege der Senegalese derzeit zwar keine Rückkehr zu den Roten Bullen, mit denen Sadio Mané zwei Mal das Double gewann, doch sei regelmäßig in Salzburg sein. Was wiederum daran liegt, dass dort eine Ex-Partnerin mit dem gemeinsamen Sohn lebt und weil er die Stadt liebt. Eine Rückkehr zu RB Salzburg sei aber aktuell überhaupt kein Thema.

Vor zwei Jahren, kurz nach seinem Wechsel zum FC Bayern, hatte der 107-fache Nationalspieler des Senegal gesagt, dass er vor zehn Jahren eigentlich gar nicht nach Salzburg wechseln wollte: „Ich wollte nicht gehen, aber ich musste es. Mir wurde gesagt, dass ich gehen muss. Ich weinte. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Ich habe geweint wie ein kleines Kind, weil ich nach Österreich gehen musste. Ich kannte die Sprache nicht, ich kannte niemanden.“

Wie Mané inzwischen allerdings der BILD verriet, sei die Transfer-Trauer vergessen und äußerte er seine Sympathie für die Mozartstadt: „Ich habe schon in Metz, Southampton und Liverpool gelebt, aber nirgendwo ist es so schön wie in Salzburg. Ich liebe diese Stadt und die Menschen. Salzburg ist einfach meine Heimat. Ich halte es keine zwei, drei Monate aus, ohne dort hinzufahren.“

Erst vor wenigen Tagen berichtete das saudi-arabische Portal OKAZ-Online, dass dem ehemaligen Bayern-Stürmer ein Leihwechsel zu Al-Ittihad angeboten worden sei. Bei Al-Nassr soll Mané 40 Mio. Euro netto pro Jahr kassieren.

In England hält Sadio Mané derzeit den Rekord für den schnellsten Hattrick der Premier-League-Geschichte mit 2 Minuten und 56 Sekunden (beim 6:1-Sieg des FC Liverpoole gegen Aston Villa in der Saison 14/15).

Siehe auch:

FC Red Bull Salzburg: Leistungsträger vor Wechsel zu dreifachem Champions League-Sieger?

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty