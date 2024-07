Der amtierende Doublesieger SK Sturm Graz bastelt weiter an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit und hat die Fühler derweil schon in Richtung zweier Youngster aus Nigeria ausgestreckt: Laut "Sky"-Informationen stehen Innenverteidiger Emmanuel Chukwu sowie Benjamin Precious (beide 17) im Wintertransferfenster vor einem Wechsel in die Murmetropole, nachdem beide ihre Volljährigkeit "gefeiert" haben.

Sportchef Andreas Schicker und dessen Scoutingteam leisten weiter ganze Arbeit und sind nun scheinbar in Nigeria "auf Gold" gestoßen.

Zwei Nigerianer stehen ante portas, bei einem defensiven Dänen hat man schlechtere Karten

Emmanuel Chukwu nahm zuletzt für einige Tage bei Probetrainings des deutschen Meisters Bayer 04 Leverkusen teil. Bei weiteren Klubs auf dem europäischen Festland soll der 17-Jährige Begehrlichkeiten geweckt haben. Selbiges gilt auch für dessen gleichaltrigen Landsmann.

Beim 18-jährigen dänischen Defensivtalent Tobias Slotsager sollen die "Blackies" vor wenigen Tagen ja mit einem ersten Angebot bei Odense BK abgeblitzt sein. Nun hat man also die nächsten Jungspunde im Visier.

