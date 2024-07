Im fünften Testspiel der Sommervorbereitung auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 duellierte sich die WSG Tirol in Jenbach mit dem deutschen Zweitliga-Klub SpVgg Greuther Fürth. Nach zweimaliger Führung des Teams von Philipp Semlic stand nach 90-minütigem Probegalopp gegen die "Kleeblätter" ein 2:2 auf der Anzeigetafel. Für die Tore sorgten Mahamadou Diarra (7.) und Stefan Skrbo (38.) auf Wattener bzw. Noel Futkeu (25.) und Philipp Müller (48.) auf Fürther Seite.

"Es waren viele Dinge gut, aber..."

Mahamadou Diarra schoss den Tiroler Bundesligisten bereits in Minute sieben in Front. Nach dem erstmaligen Ausgleich des Kleeblatts durch Futkeu stellte Stefan Škrbo in seiner Heimat Jenbach kurz vor Pausenpfiff den 2:1-Halbzeitstand her (38‘). Nach dem Seitenwechsel tauschten beide Mannschaften das Personal durch und es entwickelte sich abermals ein munterer Spielabschnitt. Die sich im Trainingslager im Kurort Bad Häring befindenden Franken konnten durch Müller nur drei Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff (48‘) erneut egalisieren und den 2:2-Endstand herstellen.



Philipp Semlic (Cheftrainer WSG Tirol): "Wie in den Testspielen davor waren viele Teile okay. Man merkt vor allem im Ballbesitz, dass wir schon einen Step weiter sind. Wir haben den Ball gut laufen gelassen und hatten gute Situationen in der Box.

Der letzte Pass für die noch klarere Torchance hat noch gefehlt. Es waren viele Dinge gut, aber auch viele Dinge, die wir noch besser lösen müssen."

Alex Zorniger (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth): "Es war ein intensives Spiel gegen einen Gegner, der eine hohe Aggressivität auf den Platz gebracht hat. Wir haben auch bisschen was ausprobiert und das haben sie ganz gut gemacht. Man hat gemerkt, dass die Frische ein bisschen gefehlt hat, aber das ist unserer Spielweise. Wir müssen in der Vorbereitung dafür sorgen, dass wir eine hohe Intensität gehen können, dass wir jetzt die Körner produzieren, die wir dann in der Runde brauchen.

Dafür haben wir es ganz gut gemacht. Ich fand die Vorbereitungsspiele bisher auf einem sehr guten Level und ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt, mit der Mentalität, dass wir in einem Freundschaftsspiel, in dem wir schon müde sind, immer noch alles raushauen. Die Jungs setzen viel von dem um, was wir sehen wollen, und haben eine gute Intensität in den Trainingseinheiten und in den Spielen."

WSG Tirol vs. SpVgg Greuther Fürth 2:2 (2:1)

Testspiel, Stadion Jenbach, ZZ: 250

Tore: Mahamadou Diarra (7.), Stefan Skrbo (38.) bzw. Noel Futkeu (25.) und Philipp Müller (48.).

WSG Tirol: Eckmayr – Sulzbacher – Lawrence (72‘ Jaunegg) – Gugganig (46‘ Okungbowa) – Geris (46‘ Ranacher) – Müller – Blume (62‘ Üstündag) – Taferner (62‘ Naschberger) – Diarra – Škrbo (72‘ Vötter) – Hinterseer (72‘ Forst). Trainer: Philipp Semlic.

SpVgg Greuther Fürth: Noll (46. Körber) - Asta (78. Adiele), Jung (64. Mhamdi), Gießelmann, Itter (46. Michalski), Massimo (46. Wagner) - Green (78. Näpflein), Consbruch, Hrgota - Futkeu (78. Grimbs), Srbeny (46. Müller). Trainer: Alex Zorniger.

