Im fünften Probegalopp der Sommer-Vorbereitung (siehe auch HIER) traf der FC Blau-Weiß Linz am heutigen Freitag um 18 Uhr in der DATENPOL Arena in der Südstadt auf den ADMIRAL 2. Ligisten FC Admira Wacker um Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger. Doch es liegt in diesen Tagen ein "Testspiel-Fluch" auf dem ADMIRAL Bundesligisten aus der Stahlstadt. Nach dem witterungsbedingten Spielabbruch nach 80 Minuten am vergangenen Samstag beim Regionalligisten SV Wallern beim Stande von 2:0 (1:0) durch Tore von Dobras (22.), Noß (48.), folgte heute der nächste. Und zwar bereits...

"Höhere Gewalt"...! Schon wieder kam Unheil von oben für Cheftrainer Gerald Scheiblehner und den FC Blau-Weiß Linz beim zweiten Testspiel in Folge. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus...

"Alle Spieler wollten weiter spielen"

...nach 38 Minuten und beim Stande von 0:0. Aufgrund anhaltender Regenfälle und Gewitter gab es keine Spielfortsetzung.

Ligaportal fragte nach bei FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner, der meint: "Das ist natürlich bitter für uns, dass wir nach dem Spiel in Wallern, wo wir schon einen Spielabbruch hatten, heute den nächsten haben und nach 38 Minuten das Spiel beenden mussten aufgrund von dem Unwetter.

Trotzdem muss ich anmerken, dass die Schiedsrichter sich unmittelbar nach dem ersten Wolkenbruch umgezogen haben und nach Hause gefahren sind. Alle Spieler wollten weiter spielen. Das fand ich von der Einstellung der Schiedsrichter nicht wirklich optimal, aber muss man akzeptieren.

Unsere Leistung war in den 38 Minuten sehr, sehr gut. Wobei es natürlich viel zu kurz war. Wir haben dann hernach noch eine Trainingseinheit auf dem Kunstrasen durchgeführt. Danke dafür an Admira Wacker, dass wir den Kunstrasen benutzen durften. Schade, doch muss man so akzeptieren und eventuell Anfang nächster Woche noch ein Spiel einfügen."

FC Admira Wacker vs. FC Blau-Weiß Linz 0:0 (Spielabbruch nach 38 Minuten)

FC Blau-Weiß Linz: Schmid-Strauß-Maranda-Moormann-Anderson-Pasic-Pirkl-Dobras-Briedl-Noß-Ronivaldo.

Samstag, 20. Juli, FC Blau-Weiß-Tross in Stuttgart

Nächstes Wochenende, am 20. Juli, bestreitet das Team um Cheftrainer Gerald Scheiblehner die letzten zwei Testspiele vor dem Pflichtspielauftakt. Im Rahmen des Jubiläumsturnier 125 Jahre Stuttgarter Kickers im GaZi-Stadion treffen die Blau-Weißen neben den Stuttgarter Kickers (Anpfiff um 17 Uhr) auch auf den deutschen Zweitligisten SSV Jahn Regensburg (Anpfiff um 14:30 Uhr).

Das fünfte Testspiel gegen @FCAdmiraWacker wurde aufgrund starker Regenfälle und Gewitter bei einem Spielstand von 0:0 nach 38 Minuten abgebrochen. ⛈️ #admBWL pic.twitter.com/zzcoiwReCf — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) July 12, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at