Der niederländische Neo-Cheftrainer Pep Lijnders ist bei ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister FC Red Bull Salzburg, seit vergangenen Samstag und noch bis kommenden Mittwoch im Trainingscamp in Saalfelden, sogleich in seinen Auftaktwochen gefordert und hat diverse Ausfälle zu kompensieren. Denn der Verletzungsteufel treibt in der Sommer-Vorbereitung im Rote Bullen-Stall weiter sein Unwesen.

Mittelfuß-Verletzung bei Linksverteidiger Daouda Guindo

Nach RB Leipzig-Leihtorhüter Janis Blaswich (Schulterverletzung), dem japanischen Mittelfeld-Neuzugang Takumu Kawamura (Innenbandriss - wir berichteten) und dem permanent vom Verletzungspech verfolgten, brasilianischen Unterschieds-Stürmer Fernando (Oberschenkel-OP) fällt nun auch Linksverteidiger Daouda Guindo länger aus.

Den 21-jährigen Linksverteidiger aus Mali, der beim FC Red Bull Salzburg noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht, plagen Probleme am Mittelfuß, die ihn auf unbestimmte Zeit pausieren lassen, so übereinstimmende Medienberichte.

Der fünffache Nationalspieler seines Landes kehrte nach Leihende aus der Schweiz vom FC St. Gallen im Jänner 2023 nach Salzburg zurück und absolvierte bisher 25 Bundesliga-Einsätze für die Roten Bullen.

Am morgigen Samstag steht für das Lijnders-Team das nächste Testspiel an. Ab 15:30 Uhr in St. Johann in Tirol gegen den amtierenden tschechischen Meister AC Sparta Prag.

Siehe auch:

FC Red Bull Salzburg: Kommt es zur Sensations-Rückkehr von Ex-Stürmer?

FC Red Bull Salzburg: Leistungsträger vor Wechsel zu dreifachem Champions League-Sieger?

FC Red Bull Salzburg: Letzter Test im Juli gegen englischen Kultklub

Team Rot mit dem Sieg in der Kopfball-Challenge 💪😂 pic.twitter.com/5c7P9qB97X — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 12, 2024