ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien besiegt den tschechischen Zweitligisten FC Trinity Zlín zur Samstags-Matinée knapp, aber verdient mit 1:0 (1:0). Goldtor-Schütze Dominik Fitz traf in Halbzeit Eins per Elfer-Nachschuss. FC Bayern-Leihgabe Matteo Perez Vinlöf feierte sein Debüt, Marvin Martins und Lucas Galvao gaben ihr Comeback. Siehe auch TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Sommer-Neuzugang Abubakr Barry (r.) aus Gambia behauptete hier das Spielgerät. Der 24-jährige, 1,90 Meter-Mann überzeugte auf der "Sechserposition".

Taufrischer Neuzugang Prelec noch nicht dabei, FC Bayern-Leihgabe Vinlöf in Halbzeit 2 eingewechselt

Fünftes Testspiel der Vorbereitung, das zweite binnen vier Tagen, wieder kam der Gegner aus Tschechien angereist. Der FC Trinity Zlín aus der gleichnamigen 75 000-Einwohnerstadt musste als Tabellen-15. der abgelaufenen 1. Fotbalova Liga den Weg in die Zweitklassigkeit antreten. Für die Mähren war es der finale Test vor Saisonbeginn, es hieß, Trainer Bronislav Cervenka würde seine Einsergarnitur ausprobieren.

Die Veilchen begannen mit Marvin Potzmann in der Dreierkette. Neuverpflichtung Abubakr Barry gab die Ankersechs, für die Magie war das Trio Gruber-Fitz-Malone eingeteilt. Der erst gestern präsentierte Neo-Favoritner Nik Prelec stand nicht im Aufgebot, Bayern-Leihgabe Matteo Vinlöf nahm mit der Bank vorlieb.

Fitz erst gefoult, dann gescort per Elfer-Nachschuss

Die Samstags-Matinée ließ sich gut an, die rund 250 Besucher:innen sahen einem ausgeschlafenen Dominik Fitz auf die Beine, der im Strafraum gelegt wurde und per Elfer-Nachschuss zur Führung traf (12.). Barrys schön angetragener Schuss von der Strafraumgrenze zwang Zlín -Goalie Dostal wenig später zur Glanzparade (17.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit hatten auch die Gäste ihre Momente: Didiba sah den durchgestarteten Vukadinovic, dessen Lupfer über Schlussmann Sahin-Radlinger im Nirwana landete (24.), ein Poznar-Kopfball fiel aufs Tordach (32.). Die Helm-Elf sammelte sich wieder, zog ein phasenweise ansehnliches Kombinationsspiel auf: Barry sah Guenouche, der zwei Tschechen stehen ließ und zur Mitte gab, wo Malone knapp verpasste (40.). Nach sehenswertem Didiba-Volley rettete Sahin-Radlinger den knappen Vorsprung in die Pause (45.).

Starker Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger "hält die Null"

FAK-Trainer Stephan Helm verzichtete nach Seitenwechsel vorerst auf die große Rotation. Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen. Abermals war es Sahin-Radlinger, der sein Team nach gelungener Kombination Zlíns vor dem Ausgleich bewahrte (53.).

Nach einer Stunde kamen Wels, Cristiano und Huskovic für Barry, Gruber und Malone in die Partie. Torschütze Dominik Fitz scheiterte in aussichtsreicher Position am tschechischen Goalie (63.), Plavotic blockte einen Gewaltschuss von Machalik (65.). Wenig später sorgte Schiedsrichter Demir für ein kleines (Testspiel-) Kuriosum, als er Natchkebia nach einer Schwalbe die Ampelkarte zeigte (69.).

In Minute 77 feierte FC Bayern-Leihgabe Matteo Perez Vinlöf sein Debut in Violett, auch Marvin Martins und Lucas Galvao gaben nach verletzungsbedingter Pause ihr Comeback in der Innenverteidigung. Die Veilchen drückten, ließen durch Cristiano einen Hochkaräter aus (86.) - und wurden in der 90. Minute beinahe dafür bestraft: Zaks Kopfball strich nur haarscharf an Sahin-Radlingers Arbeitsplatz vorbei.

Es blieb beim knappen, aber verdienten 1:0-Sieg. Die Generalprobe für das große Saisoneröffnungsfest gegen den FC Porto am nächsten Freitag, den 19. Juli kann als geglückt betrachtet werden.

"Ampelkarte" für Zlíns Natchkebia nach "Schwalbe"

FK AUSTRIA WIEN – FC TRINITY ZLIN 1:0 (1:0)

Tor: Dominik Fitz (12.)

FK AUSTRIA WIEN: Sahin-Radlinger; Ranftl (77.Pazourek), Plavotic (77.Martins), Meisl (77.Galvao), Guenouche (77.Linlöf); Gruber (61.Cristiano), Potzmann, Barry (61.Wels), Fischer (77.Saljic), Fitz (77.Vucic), Malone (61.Huskovic).



Gelb-rot: Natchkebia (Zlín /69.)

Generali-Arena, 250 Besucher:innen, Schiedsrichter: Cagri Demir.

Angekommen. 😇💜 Matteo Pérez Vinlöf kam in der 77. Minute aufs Feld und feierte damit sein Debüt für die Veilchen.



Damit nochmal: Herzlich willkommen in der Austria-Familie, Matteo! 🥰#faklive @FCBayern pic.twitter.com/3FCLHGpb3N — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 13, 2024

Fotocredit: FAK