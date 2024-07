Duell der Meister in Irdning, wo der SK Puntigamer Sturm Graz zum Abschluss seines einwöchigen Trainingslagers am heutigen Samstag auf den dänischen Titelträger FC Midtjylland traf. Bei diesem Probegalopp ging es über 3 x 45 Minuten Spieldauer, nach der am Ende der österreichische Doublegewinner auf dem regentiefen Terrain einen verdienten 3:1-Erfolg feierte. Biereth, Wlodarczyk und Aiwu trafen für das Ilzer-Team. Nach zwei Niederlagen zuvor ist es für die Steirer der erste Sieg in einem internationalen Testspiel in diesem Sommer - siehe auch Vorbereitungs-Fahrplan.

Ein "SK Sturm-Däne" machte den Anfang gegen die Dänen: Mika Biereth (U21-Nationalspieler von Dänemark) legte gegen den FC Midtjylland vor im Duell der jeweiligen Meister ihres Landes.

"Testspiel diente als Höhepunkt eines sehr guten Trainingslagers in Irdning"

Nach einer sehr guten Trainingswoche im obersteirischen Irdning, mit optimalen Trainingsbedingungen am Fuße des Grimming und hervorragender Unterkunft im Imlauer Hotel Schloss Pichlarn, stand zum Abschluss ein Testspiel gegen den dänischen Meister FC Midtjylland am Programm.

Auf Wunsch des Gegners um Trainer Thomas Thomasberg wurden die 2x 90 Minuten in 3x 45 Minuten umgewandelt – einem intensiven Testspiel tat dieser Modus aber keinen Abbruch. In der Neuauflage der Europa League-Duelle aus dem Herbst 2022 setzte sich diesmal der SK Sturm durch – am Ende gewann die Ilzer-Truppe mit 3:1.

SK Sturm Cheftrainer Christian Ilzer über das Testspiel-Triple: "Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Testspiel, das als Höhepunkt eines sehr guten Trainingslagers hier in Irdning diente. Mit dem dänischen Meister Midtjylland stand uns heute ein sehr starker Gegner gegenüber, der noch dazu nur eine Woche vor Beginn der Meisterschaft steht und uns dementsprechend voll gefordert hat.

In vielen Phasen konnten wir heute zeigen, dass wir in dieser Trainingswoche einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Die Jungs haben eine ansprechende Leistung gezeigt und so für einen guten Abschluss einer sehr guten Trainingswoche gesorgt."

Internationales Testspiel in Irdning, 3 x 45 Minuten

Samstag, 13. Juli 2024, 11:30 Uhr, Z: 1.000

SK Puntigamer Sturm Graz vs. FC Midtjylland 3:1

Torfolge: 1:0 Biereth (26.)., 2:0 S. Włodarczyk (106.), 2:1 Chilufya (110.), 3:1 Aiwu (119.).

1. Drittel

SK Puntigamer Sturm Graz : Maric - Johnston - Geyrhofer - Lavalée (C) - Karic - Malic - Bøving - Chukwuani - Zvonarek - Biereth - Jatta

2. Drittel

SK Puntigamer Sturm Graz : Bignetti - Johnston (74' Gazibegovic) - Geyrhofer (74' Aiwu) - Lavalée (74' Wüthrich) - Karic (74' Dante) - Malic (74' Stosic) - Bøving (62' Sarkaria) - Chukwuani (74' Kern) - Zvonarek (74' Hödl) - Biereth (62' Camara) - Jatta (74' Włodarczyk)

3. Drittel

SK Puntigamer Sturm Graz : Lorenz - Gazibegovic - Aiwu (120' Haider) - Wüthrich (120' Pirker) - Dante (120' Sorg) - Stosic - Hödl (120' Wolf) - Kern - Sarkaria (120' Koita) - Camara (103' Grgic) - Włodarczyk

FC Midtjylland (Startformation): Olafsson - Andersson - Diao - Bech - Paulinho - Castillo - Askildsen - Sørensen - Simsir - Brynhildsen - Franculino

