In seinem vierten Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison 2024/25 empfing der ADMIRAL Bundesliga-Sechste der abgelaufenen Spielzeit, SK Austria Klagenfurt, am Samstagnachmittag auf der SAK-Sportanlage in Welzenegg den slowenischen Erstligisten FC Koper. Mit dem 1:1 bleibt das Team von Cheftrainer Peter Pacult weiter unbesiegt in diesen Testspiel-Wochen. Den Treffer für die Kärntner Violetten vor 150 Zuschauern erzielte David Toshevski. Zwei Siege und zwei Remis stehen bisher in diesem Sommer zu Buche. Siehe auch Sommervorbereitungs-FAHRPLAN.

Kärntner Violette mit Startschwierigkeiten und frühem Rückstand

Im Vergleich zur Partie drei Tage zuvor gegen den serbischen Liga-Dritten und Europa-League-Teilnehmer Bačka Topola (2:2) veränderte Peter Pacult seine Startelf auf vier Positionen: Keeper Marco Knaller, Solomon Bonnah, Florian Jaritz und Laurenz Dehl rückten ins Team, Simon Spari, Simon Straudi, Jonas Kühn und Nicolas Binder mussten ihre Plätze räumen.

Vor Knaller bildeten Niklas Szerencsi, Kapitän Thorsten Mahrer und Jannik Robatsch die Abwehrreihe. Im Mittelfeld erhielten Bonnah und Jaritz auf den Seiten sowie Tobias Koch, Christopher Cvetko und Ben Bobzien im Zentrum den Vorzug. Im Sturm durften Dehl und David Toshevski von Beginn an auflaufen.

Im Duell mit dem Tabellensechsten der abgelaufenen Saison in Sloweniens höchster Spielklasse liefen die Violetten zunächst hinterher. Koper fand deutlich besser hinein und kam nach einer Einzelleistung von Gabriel Groznica (6.) zum frühen Führungstreffer. Kurz darauf war es Knaller (10.) zu verdanken, dass die Gäste nicht direkt nachlegen konnten.

Nach Trinkpause kamen Klagenfurter auf

Mitte der ersten Hälfte bat der Schiedsrichter zur Trinkpause – und im Anschluss daran fanden die Waidmannsdorfer den Weg in das Spiel. Nachdem ein Treffer von Dehl (28.) wegen einer Abseitsstellung aberkannt worden war, blieb die Austria am Drücker und kam fünf Minuten später zum Ausgleich: Bobzien passte auf Toshevski, der eiskalt aus zehn Metern vollstreckte. In der Schlussphase des ersten Durchgangs musste Pacult verletzungsbedingt den ersten Tausch vornehmen, Philipp Wydra ersetzte Bobzien (43.).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kamen Kosmas Gkezos, Straudi, Kühn und Binder für Mahrer, Bonnah, Jaritz und Toshevski. Später folgten Christopher Wernitznig, Iba May, Min Young Lee und Sebastian Soto für Szerencsi, Koch, Cvetko und Dehl (62.).

Die Klagenfurter bestimmten nun klar das Geschehen, kamen auch zu verheißungsvollen Möglichkeiten: Einen Schuss von Wydra (50.) konnte FCK-Tormann Jan Koprivec gerade noch mit den Fingerspitzen über den Querbalken lenken. Dann setzte Robatsch (54.) einen Kopfball nach Cvetko-Freistoß wenige Zentimeter zu hoch an. Schließlich verfehlte Binder (66.) den Kasten knapp, Straudi hatte ihn mustergültig bedient. So blieb es beim Unentschieden.

Nächsten Mittwoch Testspiel gegen DSV Leoben

Schon am Mittwoch (16 Uhr) steht für die Austria-Profis der nächste Test im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 am Programm. Dann trifft das Pacult-Team auf der Sportanlage in Glanegg auf Zweitliga-Zwangsabsteiger DSV Leoben mit Trainer Carsten Jancker sowie den Ex-Klagenfurtern Zan Pelko und Okan Aydin.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Kuess