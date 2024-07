Nach dem Aufeinandertreffen mit dem FC Luzern (1:2) vor zwei Wochen, traf der SCR Altach am heutigen Samstag zum zweiten Mal auf einen Testspielgegner aus der nahegelegenen Schweiz. Das Duell mit dem 27-fachen Schweizer Meister Grasshopper Club Zürich fand zugleich im Rahmen des "Season Opening" des ADMIRAL Bundesligisten in der CASHPOINT Arena statt. Und zum "Party-Animateur" sollte dabei "Joker" Luca Kronberger werden, der nach Vorlage von Lincoln mit seinem "Goldtor" in der 77. Minute die Partie beim 1:0-Heimsieg zugunsten der Vorarlberger entschied. Siehe auch Sommervorbereitungs-FAHRPLAN.

"Well done"...Einstands-Treffer von Sommer-Neuzugang Luca Kronberger, der mit seinem Tor des Tages zum "Season-Opener" für den SCR Altach avancierte.

Zweites Fußballfest am Schnabelholz binnen 24 Stunden. Gestern Abend vor 2.400 Besuchern der furiose Auftritt der ÖFB-Frauen, die Polen in der EM-Qualifikation mit 3:1 besiegten, heute vor 2.000 Fans das "Season-Opening" des ADMIRAL Bundesligisten SCR Altach gegen den Schweizer Renommierklub Grashopper Club Zürich.

Das vorangegangene Elfmeter-Turnier sowie der attraktive Gegner – die beiden Fangruppierungen pflegen seit vielen Jahren eine enge Fanfreundschaft – sorgten für viele Zuschauer und eine Atmosphäre, die nicht wirklich Testspiel-Charakter hatte.

Sportlich waren es die Rheindörfler, die nach nicht einmal 60 Sekunden erstmals am Tor des Gegner anklopften. Lukas Jäger zielte aus 16 Metern über den Kasten der Grasshoppers. Auf der Gegenseite feuerte Morandi in Minute 3 den ersten Schuss auf das Altacher Tor ab, Keeper Dejan Stojanovic konnte sich gleich zweimal auszeichnen. Wer angesichts des rasanten Starts auf ein Spektakel hoffte, wurde dann allerdings etwas enttäuscht. Bis zum Pausenpfiff neutralisierten sich die beiden Teams nahezu und Torchancen waren absolute Mangelware. Ohne Tore wurden die Seiten getauscht.

Zwei Wechsel zur Pause / Verletzter Sandro Ingolitsch

SCRA-Cheftrainer Joachim Standfest reagierte dann mit zwei Wechseln zur Pause: Lukas Gugganig ersetzte Pascal Estrada in der Abwehrkette, Gustavo Santos kam für Kapitän Lukas Jäger aufs Feld, mit dem klaren Auftrag mehr Offensivgeist ins Spiel zu bringen. Bereits nach wenigen Sekunden im zweiten Durchgang schloss Bahloul mit dem starken Linken vom Sechzehner ab, wurde aber noch geblockt.

Leider ging es dann für Sandro Ingolitsch verletzungsbedingt nicht weiter: Christian Gebauer ersetzte den Rechtsverteidiger. Die Rheindörfler waren im zweiten Durchgang griffiger, ohne sich zunächst die ganz großen Torchancen herauszuspielen. Nach etwa einer Stunde hatte Fadinger 20 Meter vor dem Tor viel Platz, sein Abschluss war leider zu zentral und leichte Beute für GC-Goalie Hammel. Auf der Gegenseite verhinderte Lukas Gugganig mit einer spektakulär eingesprungenen Grätsche den Rückstand.

Joker Kronberger mit dem Goldtor / Debütant Lincoln mit Assist

Kurz darauf feierten Lincoln und Filip Milojevic ihre Debüts im Schnabelholz. Aus dem Spiel gingen Vesel Demaku und Lukas Fadinger. Auch Luca Kronberger und Oliver Strunz durften in den Schlussminuten ran und Ersterer sollte schließlich den einzigen Treffer des Nachmittags markieren. Nach einer Vorlage von Lincoln blieb die Neuerwerbung vor dem Kasten eiskalt und überhob den Zürcher Goalie.

Beim 1:0 für die Rheindörfler sollte es dann auch bleiben, womit der SCRA den dritten Sieg der laufenden Vorbereitung feierte. Im letzten Test des Sommers gastiert am kommenden Freitag um 18 Uhr der deutsche Bundesligist SC Freiburg in der CASHPOINT Arena. Tickets sind erhältlich unter tickets.scra.at!

SCR Altach vs. GC Zürich 1:0 (0:0)

Samstag, 13.07.2024, 17:30 Uhr; CASHPOINT Arena

Tor: 1:0 Kronberger (77.)

SCR Altach: Stojanovic; Ingolitsch (56. Gebauer), Estrada (46. Gugganig), Koller, Ouedraogo; Demaku (63. Milojevic), Bähre, Jäger (46. Gustavo); Bahloul (74. Kronberger), Fridrikas (74. Strunz), Fadinger (63. Lincoln). Trainer: Joachim Standfest.

Der SCRA gewinnt im Rahmen des Season Opening vor über 2.000 Zuschauern im Schnabelholz mit 1:0. Luca Kronberger erzielt nach Vorlage von Lincoln den einzigen Treffer. #ALTGCZ💪 pic.twitter.com/BkI2ErPaVX — SCR Altach (@SCRAltach) July 13, 2024

Fotocredit: SCRA