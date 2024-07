Das Allianz Stadion wird am kommenden Samstag, den 20. Juli 2024, beim Jubiläumsspiel anlässlich 125 Jahre SK Rapid gegen AC Milan ausverkauft sein! Alle verfügbaren Tickets im Public-Bereich (ausgenommen Gästesektor) sind bereits vergriffen, weshalb sich die Fußball-Fans auf eine besondere Atmosphäre in Hütteldorf freuen können.

Allianz Stadion öffnet zum Highlight-Match um 15:30 Uhr

Einzig im VIP-Bereich sind noch sehr wenige Restkarten online erhältlich. Für in Österreich ansässige Fans von AC Milan können Tickets per E-Mail-Anfrage unterDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! reserviert werden und am Spieltag an der Gästekassa abgeholt und bezahlt werden!

Wie gewohnt empfehlt der SK Rapid die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie eine frühzeitige Ankunft in Hütteldorf, um längere Wartezeiten bei den Eingängen zu vermeiden.

Das Allianz Stadion öffnet am Samstag um 15:30 Uhr (also zwei Stunden vor Spielbeginn), da bereits um 15:40 Uhr zahlreiche ehemalige Rapid-Spieler am Spielfeld in einem Legendenspiel zu sehen sein werden. Darüber hinaus laden die Grün-Weißen schon ab 13:00 Uhr zum Familien-Event am Kunstrasenplatz direkt neben dem Stadion ein.

Fotocredit: SK Rapid