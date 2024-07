Im Sommer 2022 kam Jan Jurčec zum CASHPOINT SCR Altach, absolvierte für die Vorarlberger in zwei Spielzeiten 59 Bundesliga-Einsätze, um mit Ende der abgelaufenen Saison keinen Vertrag mehr beim ADMIRAL Bundesligisten zu erhalten. Nach kurzzeitiger Vereinslosigkeit des 23-jährigen Kroaten erinnerte sich nun wohl der ehemalige SCRA-Coach Miroslav Klose an seinen ehemaligen Schützling, den der 46-jährige Deutsche vor zwei Jahren nach Altach holte. Bei Kloses neuem Klub, Zweitligist 1. FC Nürnberg, darf sich der Rechtsfuß in diesen Tagen im Probetraining beweisen.

Jan Jurčec hier noch für den SCR Altach in der ADMIRAL Bundesliga im Einsatz gegen ÖFB-Team-Spieler Alexander Prass und den SK Sturm Graz.

"Casting" beim "Club" für Ex-Altacher Außen

Das vermeldete der "Club" vom Valzner Weiher heute über seinen Socialmedia-Kanal.

Wie sein alter und womöglich neuer Trainer Miroslav Klose (von Juli 2022 bis März 2023 beim SCR Altach) hat auch Jan Jurčec polnische Wurzeln. Bei beiden stammt jeweils die Mutter aus Polen.

Geboren wurde Jurčec allerdings am 27. November 2000 in Zagreb. Er entschied sich später auch für die kroatische Nationalmannschaft und absolvierte vier Einsätze in der U21-Auswahl.

Herzlich willkommen am Walchsee, Jan! 👋



Jan #Jurcec wird im Trainingslager als Probespieler vorspielen. Der 23-jährige ist vielseitig im Mittelfeld einsetzbar. Bis gleich auf dem Trainingsplatz!#fcn | #FCNamWalchsee pic.twitter.com/QnCQpvGcwy — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 15, 2024