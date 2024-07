Hat der nächste Stürmer & Torjäger den FC Red Bull Salzburg als Sprungbrett für die deutsche Bundesliga genutzt und folgt seinen Vorgängern Erling Haaland (BVB, inzwischen Manchester City) und Karim Adeyemi (BVB, derzeit mit Juventus Turin in Verbindung gebracht) in´s Ruhrgebiet? Allerdings nicht zu Borussia Dortmund, sondern zum Revier-Nachbarn VfL Bochum, der sich mit Roko Šimić bzw. dessen Management und den Roten Bullen laut Sky bereits in konkreten Gesprächen befindet. Derzeit befinden sich die Mozartstädter bis Mittwoch im Sommer-Trainingslager in Saalfelden.

Der 3. September 2023 war sein Tag in der abgelaufenen Bundesliga-Saison für Roko Šimić, der damals beim 2:0-Heimsieg des FC Red Bull Salbzurg mit seinem Doppelpack gegen ÖFB-Team-EM-Kader-Torhüter Niklas Hedl und den SK Rapid den Unterschied ausmachte in der Red Bull Arena.

Bei RB Salzburg noch Vertrag bis Sommer 2025

Roko Šimić, der am 10. September 2003 in Mailand geboren wurde und dessen Vater Dario sowohl für Inter als auch den AC Milan spielte, hat beim FC Red Bull Salzburg noch bis nächsten Sommer einen Vertrag. Von daher wäre im Falle eines Transfers heuer eine Ablösesumme fällig. Der Marktwert des kroatischen U21-Nationalspielers (20 Einsätze, 8 Tore) beläuft sich aktuell bei 6 Mio. Euro (Stand Mai, Quelle: Transfermarkt.de).

Außer Bundesligist VfL Bochum, wo der Stürmer auf Ex-RBS-Mitspieler Bernardo und den ehemaligen Salzburger Trainer Peter Zeidler (der 61-jährige Deutsche ist seit 1. Juli Neo-Cheftrainer des Kohlenpott-Klubs) treffen würde, sind dem Vernehmen nach auch andere Klubs am 20-jährigen Mittelstürmer interessiert, wie u.a. Zweitligist Hamburger SV. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 1,90 Meter-Mann wettbewerbsübergreifend 38 Pflichtpartien für die Roten Bullen und erzielte dabei sechs Tore (fünf in 28 BL-Spielen).

Für positive Schlagzeilen sorgte der talentierte Angreifer im vergangenen September beim 2:0-Sieg zum Auftakt der UEFA-Champions-League-Sieg in Lissasbon gegen Benfica, als der Rechtsfuß mit einem Treffer und Assist zum Matchwinner avancierte. Zuvor am 3. September 2023 ragte Roko Šimić mit seinem Doppelpack beim 2:0-Heimsieg im Prestige-Duell gegen Rekordmeister Rapid heraus.

Foto: FC Red Bull Salzburg by Getty