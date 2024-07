Der FC Blau-Weiß Linz vermeldet einen Neuzugang im Team der Tormänner, dem nun vier Akteure angehören. Bernd Aineter (geb.: 02.07.2005) wechselt vom SV Fußballakademie Burgenland zum ADMIRAL Bundesligisten in die Stahlstadt und unterzeichnet einen Vertrag bis 2025 plus Option.

Zwei Großgewachsene unter sich: Neo-Keeper Bernd Aineder (l.) und Christoph Schößwendter.

Der erst 19-jährige Torwart durchlief die Nachwuchsstufen der Fußball Akademie Burgenland, verbrachte die Saison 2023/24 leihweise beim Regionalligisten ASV Draßburg und wird in der kommenden Saison auch Kooperationsspieler beim SV Zaunergroup Wallern sein. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Mit dem 27-jährigen Nicolas Schmid, dem 36-jährigen Andreas Lukse, dem 22-jährigen Kevin Radulovic und Neo-Keeper Bernd Aineter haben die Blau-Weißen nunmehr ein Torhüter-Quartett.

Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz: „Bernd ist ein vielversprechender junger Torwart mit viel Entwicklungspotenzial, der nun die Chance bekommt, seine ersten Schritte im Profifußball zu machen. Wir sind uns sicher, dass er durch den Trainingsalltag beim FC Blau-Weiß Linz und gelegentliche Einsätze in Wallern perfekte Bedingungen vorfindet, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen."

Admiral Bundesliga: Vorbereitungs-Programm + Testspiele Sommer 2024

Herzlich willkommen in Linz! 🔵⚪️



Tormann Bernd Aineter wechselt vom SV Fußballakademie Burgenland zu den Blau-Weißen und unterzeichnet einen Vertrag bis 2025 plus Option. Der erst 19-Jährige wird in der kommenden Saison auch Kooperationsspieler beim SV Zaunergroup Wallern sein. pic.twitter.com/oJrhF9lDhR