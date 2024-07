Nächster ÖFB-U21-Teamspieler für den RZ Pellets WAC. Wie der Kärntner ADMIRAL Bundesligist über seinen Social-Media-Kanal vermeldet, unterzeichnete Angelo Gattermayer bei den Lavanttalern einen Vertrag bis 2027. Der 22-jährige Offensivakteur hatte sich vor den Augen von WAC-Neo-Cheftrainer Dietmar Kühbauer in den vergangenen Tagen als Testspieler bewährt. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS!

Angelo Gattermayr (r.) hier im Duell gegen seinen Ex-Klub FC Admira (l. Martin Rasner) noch im Dress von ADMIRAL 2. Ligist SKU Amstetten, für den ihm in 14 Zweitliga-Einsätze je drei Treffer und Assists gelangen.

Aus Nachwuchs von Austria Wien, FAC und AKA Admira

Angelo Gattermayer (geb.: 06.06.2002), der drei Einsätze im ÖFB-U21-Team absolvierte, wurde in der Jugend von Austria Wien ausgebildet und fand danach den Weg über den Nachwuchs der FAC-Jugend in die AKA Admira. Ehe dem gebürtigen Wiener bei den Südstädtern der Sprung in die ADMIRAL Bundesliga gelang.

Nach Stationen bei ADMIRAL 2. Ligist SKU Amstetten und dem deutschen Drittligisten SV Waldhof Mannheim folgt nun für den Offensivakteur die nächste Herausforderung bei einem ADMIRAL Bundesligisten. Für den FC Admira Wacker brachte es der Rechtsfuß auf 14 Bundesliga-Spiele. Bei einem Assist steht sein erstes Tor im Oberhaus noch aus. Die Chance bietet sich für den Youngster nun beim WAC.

Nächster U21-Teamspieler für die Wölfe 🐺✨https://t.co/YawGNOWim3 — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) July 16, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL