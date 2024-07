Der FC Blau-Weiß Linz gibt bekannt, dass sich Erwin Softic in der kommenden Saison dem SV Wallern anschließen wird. Der 22-jährige Innenverteidiger war seit Sommer 2023 bei den Blau-Weißen in der ADMIRAL Bundesliga unter Vertrag und bereits in der letzten Halbsaison an den Kooperationsverein SV Wallern verliehen.





Erwin Softic (rechts) verlässt BW Linz in Richtung Regionalliga Mitte.

"Wir hoffen, er kann in Wallern sein Potenzial voll abrufen"

„Wir wünschen Erwin alles Gute bei seiner neuen Aufgabe in Wallern und vor allem eine verletzungsfreie Saison, damit er sein Potenzial voll abrufen kann“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.





Fotocredit: GEPA-ADMIRAL