Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2023/2024. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung neuerlich grandios war. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 2,8 (!) Millionen Stimmen abgegeben! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene. Jene drei Spieler, die österreichweit die meisten Stimmen sammelten, mögen sich bitte umgehend per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wenden.

Spielte sich nicht nur ins Ligaportal-"Team der Saison", sondern machte sich auch zum beliebtesten Spieler 2023/24: Der stets torgefährliche und überaus sympathische Brasilianer Ronivaldo vom Vorjahres-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz (Fotocredit: GEPA-ADMIRAL).

Beliebtester Spieler der Saison 23/24 ist...

Ronivaldo (FC Blau-Weiß Linz)

Endergebnis:



1. Ronivaldo (FC Blau-Weiß Linz / 9818 Stimmen)

2. Tobias Lawal (LASK / 7063 Stimmen)

3. Julian Gölles (Blau-Weiß Linz / 3233 Stimmen)

4. Lukas Fadinger (SCR Altach / 1405 Stimmen)

5. Jürgen Heil (TSV Hartberg / 1039 Stimmen)

6. Florian Rieder (Wolfsberger AC / 1033 Stimmen)

7. Nicolas Wimmer (Austria Klagenfurt / 876 Stimmen)

8. Guido Burgstaller (SK Rapid / 818 Stimmen)

9. Donis Avdijaj (TSV Hartberg / 508 Stimmen)

10. Sascha Horvath (LASK / 477 Stimmen)

→ Zum österreichweiten Gesamtergebnis