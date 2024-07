Für ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien, derzeit mitten in der Saison-Vorbereitung, stehen zum Pflichtspiel-Start gleich "Wochen der Wahrheit" an mit einem Akkordprogramm bei drei Wettbewerben mit UEFA-Conference League-Quali, Uniqa-ÖFB-Cup und dem Liga-Alltag. Da kommt es im Kader von Neo-FAK-Cheftrainer Stephan Helm in diesen "englischen Wochen" auf jeden Akteur an. Zwei Akteure werden dem 41-jährigen Wiener dabei nicht zur Verfügung stehen, denn...

Schwere Trainingsverletzungen ohne Fremdeinwirkung bei Handl & Wustinger

...wie die Wiener Violetten vermelden, zog sich Johannes Handl (Foto) im Training ohne Fremdeinwirkung einen Außenbandriss zu. Der 26-jährige Grazer steht vorerst nicht zur Verfügung. Außerdem verletzte sich Florian Wustinger, der die Sommer-Vorbereitung beim SV Stripfing absolvierte, ebenfalls im Training (auch ohne Fremdeinwirkung) an der Schulter. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wurde bereits operiert und fällt mehrere Monate aus.

Johannes Handl wurde in der Privatklinik Döbling, Gesundheitspartner von Austria Wien, von Dr. Marcus Hofbauer untersucht, der einen Riss des Außenbandes am rechten Kniegelenk diagnostizierte. Aktuell wird eine konservative Therapie mittels Schiene durchgeführt, die den Innenverteidiger zum Pausieren zwingt.

Wustinger zog sich eine Schulterluxation mit Absprengung der Knorpellippe der Gelenkspfanne und Hill-Sachs-Delle sowie einen Riss am Ansatz der langen Bizepssehne zu. Schulterspezialist Dr. Roman Ostermann hat die Knorpellippe arthroskopisch rekonstruiert und den Bizepssehnenanker fixiert. Für den Youngster, der am 21. Juli 21 Jahre jung wird, bedeutet das noch mehrere Wochen eine Schiene.

