Die Sommer-Transferaktivitäten sind beim LASK (siehe auch Vorbereitungsprogramm), der mit der neuen Saison wieder auf "drei Hochzeiten tanzen" wird, wohl noch nicht abgeschlossen. Dem Vernehmen nach soll vor allem ein neuer Rechtsverteidiger (derzeit ein etatmäßiger mit dem 31-jährigen Filip Stojković) her. Der könnte aus dem Nachwuchs des englischen Drittligisten Bolton Wanderers zu den Linzern kommen. Sein Name: Wesley Frimpong, dessen älterer Bruder Jeremie (23 Jahre) in der abgelaufenen Saison mit Bayer 04 Leverkusen das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewann.

LASK calling?

Laut Sportreporter Ben Jacobs auf "X" sind die Gespräche zwischen den Athletiker-Verantwortlichen und dem 19-jährigen Außenverteidiger bereits fortgeschritten. Neben dem Tabellendritten der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison sollen auch andere internationale Klubs an "Wes" Frimpong interessiert sein. Wie jener von seinem Bruder, Bayer Leverkusen. Wobei ein Transfer in diesem Sommer zur Werkself angeblich noch kein Thema sei.

Der Vertrag des Niederländers mit ghanischer Abstammung in der Bolton Academy läuft diesen Sommer aus. Folglich würde für den LASK einzig eine Ausbildungsentschädigung anfallen.

