Mit Ende seines eineinhalbwöchigen Trainingslagers in Saalfelden absolvierte der FC Red Bull Salzburg heute im Sportzentrum Anif ein abschließendes Testspiel. In dem das Team um Neo-Cheftrainer Pepijn Lijnders auf den kroatischen Klub HNK Rijeka traf. Im Duell der jeweiligen Vizemeister ihres Landes gewannen am Ende die Salzburger mit 1:0 (0:0) durch. Goldtorschütze: Der 18-jährige, dänische Stürmer Adam Daghim (60. Min.). Siehe auch SOMMER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Ausgelassene Freude bei Siegtorschütze Adam Daghim, der den Treffer des Tages gegen den kroatischen Vizemeister erzielte. Assistgeber: Petar Ratkov.

Rote Bullen mit Altersdurchschnitt von 20,8 Jahren

Für die ersten gefährlichen Offensivakzente sorgte der kroatische Vizemeister nach knapp 15 Minuten. Zuerst konnte Amar Dedic einen Ball Richtung Torlinie im Rutschen klären, dann ging der Kopfball aus dem daraus resultierenden Corner knapp über das Tor von Keeper Jonas Krumrey. Die erste gute Möglichkeit für Peps Schützlinge, die mit einem Altersschnitt von 20,8 Jahren begannen, hatte Petar Ratkov, der aber aus rund 20 Metern verzog.

In der 27. Minute war es Mamady Diambou, der volley – ebenfalls aus 20 Metern – spektakulär, aber ohne Torerfolg draufhielt. Auf der anderen Seite konnte sich RBS-Goalie Krumrey bei einem Weitschuss der Kroaten auszeichnen. Dann waren es Hendry Blank und Nicolas Capaldo, die vielversprechende Angriffe der vor der Pause konterstarken Truppe aus Rijeka entscheidend störten.

Goldtor Daghim / Comeback Morgalla

In der Pause wechselte Pep Lijnders vier Mal, am Charakter des Spiels ändert sich aber vorerst wenig, und wir taten uns mit dem Erspielen von Chancen weiter eher schwer – bis zur 60. Minute. Da schloss Adam Daghim eine wunderschöne Kombination über Ignace van der Brempt und Petar Ratkov zur 1:0-Führung ab.

Eine besondere Einwechslung gab es dann in der 72. Minute: Leandro Morgalla, lange wegen einer Herzmuskelentzündung außer Gefecht, kam zu seinem Comeback. Passieren sollte danach nichts mehr. So endete die Begegnung mit dem dritten Erfolg (bei einem Remis) im vierten Testspiel der laufenden Vorbereitung.

Der erst 17-jährige, schwedische Innenverteidiger John Mellberg (l.), geboren im englischen Bermingham, in Aktion.

„Nicht nur das heutige Testspiel, sondern vor allem die letzten drei Wochen haben uns viel gelehrt"

Pepijn Lijnders: „Nicht nur das heutige Testspiel, sondern vor allem die letzten drei Wochen haben uns viel gelehrt. Wir haben dabei wirklich hart trainiert und hatten zuletzt bei Testmatches einen Drei-Tage-Rhythmus. Dabei haben wir darauf geachtet, dass alle möglichst auf viele Spielminuten bekommen.

Wir haben auch heute die Mannschaft wieder ordentlich durchgemischt. Mit diesen vielen Wechseln und Änderungen haben wir eine stabile Leistung gezeigt, das Spiel gut kontrolliert und letztlich gewonnen. Insgesamt bin ich mit der gezeigten Leistung unserer Burschen zufrieden, es war viel dabei, was mir gefallen hat.“

„Für mich ist es recht emotional, dass ich nach sechs Monaten wieder ein Spiel bestritten habe"

Leandro Morgalla: „Für mich ist es heute doch recht emotional, dass ich nach sechs Monaten wieder ein Spiel bestritten habe. Jetzt habe ich schon einige Zeit fleißig mit dem Team trainiert und bin über meine ersten Einsatzminuten überglücklich. Wenn man nach so langer Zeit auf dem Platz steht, merkt man, dass noch nicht alles stimmt. Aber umso mehr Minuten ich sammle, umso besser komme ich in Fahrt. Jetzt sind wir sehr happy, dass es in eineinhalb Wochen wieder losgeht. Wir hatten bisher vier Testspiele mit drei Siegen, da waren schon einige gute Dinge mit dabei. Jetzt geht es noch darum, an Feinheiten zu feilen, dann sind wir für das erste Pflichtspiel bereit.“

FC Red Bull Salzburg: Krumrey (61. Hamzic); Dedic (45. Van der Brempt), Piatkowski (61. Gourna-Douath), Blank (61. Wallner), Mellberg (45. Lukic); Capaldo (45. Daghim/72. Simic), Diambou (45. Diabate), Kjaergaard (45. Baidoo); Forson (72. Morgalla), Ratkov (61. Konate), Yeo (61. Nene).

Nächstes Testspiel für die Roten Bullen:

Samstag, 20. Juli, 16 Uhr, vs. Sheffield Wednesday (2. Liga England), Red Bull Arena - UNTER AUSSCHLUSS der ÖFFENTLICHKEIT.

WAS MAN SONST NOCH WISSEN SOLLTE

Aus unterschiedlichen Gründen nicht einsatzbereit waren heute Janis Blaswich, Mads Bidstrup, Fernando, Oscar Gloukh, Daouda Guindo, Dijon Kameri, Takumu Kawamura, Bryan Okoh, Alexander Schlager und Aleksa Terzic.

Strahinja Pavlovic, Oumar Solet und Luka Sucic sind ab morgen wieder im Trainingsbetrieb in Taxham mit dabei.

Mit Soumaila Diabate, Salko Hamzic, Oliver Lukic und John Mellberg kamen auch diesmal wieder FC Liefering-Youngsters zum Einsatz.

Der heutige Test bildete den Abschluss des elftägigen Trainingslagers in Saalfelden. Amar Dedic & Co. kehren nun nach Salzburg zurück und absolvieren bereits morgen ihre nächste Einheit.

Oscar Gloukh wurde ins israelische Olympia-Team einberufen und steht ab 20. Juli für mehrere Wochen (abhängig vom Turnierverlauf für Israel) nicht zur Verfügung.

Schlusspfiff! Wir können uns im vierten Testspiel mit einem knappen Sieg durchsetzen 💪🔴⚪️ pic.twitter.com/Zm0jYnuMfl — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 17, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty