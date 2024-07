In seinem vierten Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung auf die neue Pflichtspielsaison 2024/25 empfing der TSV Egger Glas Hartberg heute in der Profertil Arena den ADMIRAL 2. Ligisten FC Admira Wacker um deren Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger, den die Ost-Steirer noch bestens aus den ADMIRAL Bundesliga-Duellen der Vorjahre mit der WSG Tirol kennen.

TSV Hartberg-Kapitän Jürgen Heil sorgte mit seinem Treffer nach der Halbzeitpause für den 2:0-Endstand.

Samstag Generalprobe vs. ukrainischen Erstligisten

Nach bisher zwei Unentschieden und einer Niederlage (2:3 vs. SV Lafnitz) gab es gegen die Südstädter den ersten Sieg in einem Probegalopp in diesen Wochen. Providence (32.) und Kapitän Heil (79.) scorten beim 2:0-Erfolg.

Die Generalprobe für den Pflichtspielauftakt der neuen Saison 2024/25 folgt für die Schopp-Schützlinge am kommenden Samstag, den 20. Juli, wenn ab 17 Uhr der ukrainische Erstligist Ruch Lwiw in Hartberg zu Gast ist. Siehe auch TESTSPIEL-SOMMER.

Ein erfolgreicher Testlauf! Unsere Mannschaft gewinnt das heutige Testspiel gegen die Admira mit 2:0. ⚽



TSV Egger Glas Hartberg - Admira Wacker 2:0 (1:0)



Tore:

1:0: Providence (33.)

2:0: Karner (78.)#preseason #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/l1EUDY0oqD — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) July 17, 2024

Fotorcredit: RiPu-Sportfotos