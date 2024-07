"Aller guten Dinge sind drei..."! Nach zwei witterungsbedingt abgebrochenen Testspielen in Folge schob der FC Blau-Weiß Linz im Rahmen seiner Saison-Vorbereitung 2024/25 ein zusätzliches Match ein und traf bei seinem letzten Heim-Probegalopp im Juli (Samstag proben die Scheiblehner-Schützlinge den Ernstfall in Stuttgart) im "kleinen Linzer Derby" auf ASKÖ Donau Linz. Nachdem auswärts in Wallern und der Südstadt jeweils vorzeitig das Match beendet war, blieben die Blau-Weißen diesmal "vorsorglich" in heimischen Gefilden und besiegten im Sportpark Lißfeld den Landesligisten mit 4:1 (2:0). Siehe TESTSPIELE.

Setzte mit seinem Tor den Schlußpunkt für die Blau-Weißen beim 4:1-Sieg über ASKÖ Donau Linz: Conor Noß. Zuvor schnürte Sommer-Neuzugang Alexander Schmidt binnen zwei Minuten einen Doppelpack zur 2:0-Pausenführung.

Im sechsten Testspiel der Sommervorbereitung traf der FC Blau-Weiß Linz am Mittwoch, 17. Juli um 18:30 Uhr im Sportpark Lissfeld auf den Landesligisten ASKÖ DONAU Linz. Nach einer 2:0 Halbzeitführung gewinnen die Blau-Weißen am Ende mit 4:1.

Cheftrainer Gerald Scheiblehner: „Das Spiel war heute sehr wichtig, dass wir nach den zuletzt abgebrochenen Spielen mal 90 Minuten Spielzeit bekommen haben. Vor allem für die Spieler, die bis jetzt wenig, bis gar keine Spielzeit gehabt haben. Für mich war es ein guter Test, wir haben viele Aktionen im Angriffsdrittel gehabt.

Wir haben zwar aus den vorgefundenen Chancen zu wenig Tore gemacht, aber es war ein guter Test. Jetzt geht es dann Richtung Ende der Vorbereitung und auf uns warten am Wochenende noch zwei schwierige Spiele in Deutschland. Im Großen und Ganzen war es heute ein wichtiger Sieg für die Mannschaft und vor allem auch ein guter Auftritt, wir sind zufrieden."

FC Blau-Weiß Linz vs. ASKÖ DONAU Linz 4:1 (2:0)

FC Blau-Weiß Linz: Lukse (Aineter 45')-Schantl (Amateurspieler Canada 70')-Tursch (Maranda 60')-Mitrovic (Testspieler Kasengele 45')-Ibertsberger (Pirkl 60')-Dantas (Pasic 45')-Gölles (45')-Dobras (Briedl 45')-Seidl-Schmidt (Ronivaldo 60')- Ibrahimi (Noß 60').

Torschützen BWL: Alexander Schmidt (32./33.), Simon Seidl (46.) und Conor Noß (80.)

Am Samstag, 20. Juli, bestreiten die Blau-Weißen im Rahmen des Jubiläumsturnier 125 Jahre Stuttgarter Kickers, die letzten zwei Testspiele vor dem Pflichtspielauftakt. Die Gegner sind der deutsche Zweitligist SSV Jahn Regensburg und der Viertligist Stuttgarter Kickers.

