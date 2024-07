Mit Salif Tietietta verpflichtet der SCR Altach einen weiteren Neuzugang. Nachdem dieser bereits im Frühjahr beim Training von sich überzeugen konnte, wird der 19-jährige, offensive Mittelfeldspieler aus Burkina Faso die Vorarlberger in der ADMIRAL Bundesliga zukünftig im Offensivbereich verstärken. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Verstärkung im Angriff für die Vorarlberger: Salif Tietietta.

"Im Probetraining hat er uns sein Können bewiesen"

Der Offensivspieler wechselt vom SC Majestic aus Burkina Faso ins Rheindorf. Beim Club der burkinischen Hauptstadt Ouegadougou spielte Tietietta seit 2021. In der abgelaufenen Saison bestritt der Rechtsfuß dort 23 von 30 möglichen Spielen in der ersten Liga.



In seinem Heimatland konnte er sich bereits in jungen Jahren in den Kreis des Nationalteams spielen. Aufgrund von Visaproblemen ist der Einstieg in das Training des SCR Altach erst verspätet möglich. Deshalb wird er sich die ersten Tage bei den Juniors akklimatisieren, ehe er dann fester Bestandteil der Profimannschaft sein wird.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Wir freuen uns sehr, Salif Tietietta beim SCR Altach begrüßen zu können. Bereits im Probetraining hat er uns sein Können bewiesen. Wir sind froh, dass er jetzt bei uns ist und sind überzeugt, dass er unser Offensivspiel in der Zukunft beleben wird.“

𝐖𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐦 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐝𝐨𝐫𝐟! 👋



Fotocredit: SCR Altach